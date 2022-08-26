冲绳人最依恋大海，对酷渔滥捕、气候变化等海洋问题的认识有所提高

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日本有一个法定节日，称“海之日”。制定这一节日的目的在于“感谢海洋给日本带来的恩惠，祈祷海洋国家日本繁荣昌盛”。广阔而美丽的蔚蓝色大海，需要人们共同守护。

7月的第三个星期一是日本法定节日——海之日。日本财团公布的一项以全国15至69岁居民为对象开展的海洋认知调查结果（共回收问卷1.6万份）显示，日本全国各都道府县中，对海洋依恋程度最高的是冲绳县，其次是宫崎县和长崎县。岐阜县、栃木县和长野县等不临海的内陆县对海洋依恋度较低。

依恋度是将受访者对“喜欢大海”“对大海抱有亲近感”“大海对于人生不可或缺”“接触大海时心情很好”“我爱大海”这5项的回答分值化后得出的结果。

对大海的依恋度 排名前五和后五的地区

前5名 分值 后5名 分值 冲绳县 298.4 岐阜县 143.1 宫崎县 233.4 栃木县 146.1 长崎县 232.3 长野县 147.6 鹿儿岛县 217.0 福井县 151.2 新潟县 216.3 德岛县 156.8

出处：日本财团

与2019年的调查相比，对海洋问题的认知度（选择“非常了解”与“一定程度上了解”的受访者数量之和）中的各项均上升约10个百分点。约84%的受访者了解“酷渔滥捕导致逐渐没有鱼贝类可吃”，82%的受访者了解“气候变化与海洋的变化息息相关”。

此外，调查还显示，越来越多的人意识到了应该采取行动，以有利于保护海洋环境，比如通过“自备购物袋”“不向便利店等商家索要吸管”等，为减少塑料垃圾做出努力。

标题图片：PIXTA

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