二战后日本“大勋位菊花大绶章”获得者一览

日本信息库

2022年7月8日在奈良县演讲时遇刺身亡的日本前首相安倍晋三，被授予日本国家最高勋章“大勋位菊花章颈饰”“大勋位菊花大绶章”。本文归纳整理了二战之后日本的大勋位菊花章获得者名单。

1875年发布的太政官（日本当时的最高行政机关，兼具立法、行政和司法职能——译注）布告制定了日本的勋章制度，迄今已有近150年历史，其中等级最高的就是“大勋位菊花章”。

二战后至今，除皇族成员外，共有16人被授予大勋位菊花大绶章。除了日本最高法院院长田中耕太郎之外，其余15人均担任过首相。他们当中大部分为死后追授。在世时被授予该勋章的仅有吉田茂、佐藤荣作和中曾根康弘三人，并且他们在去世后还被追授“大勋位菊花章颈饰”，这是日本勋章中唯一的颈饰勋章。在奈良县进行演讲时遇刺身亡的安倍晋三被同时追授菊花章颈饰和大绶章。

除皇族外的大勋位菊花大绶章获得者（二战后）

获得者 授予时间 特别记载 鸠山一郎 1959年3月7日 吉田茂 1964年4月29日 死后追授菊花章颈饰 池田勇人 1965年8月13日 佐藤荣作 1972年11月3日 死后追授菊花章颈饰 田中耕太郎 1974年3月1日 1970年获桐花大绶章 大平正芳 1980年6月12日 岸信介 1987年8月7日 1967年获桐花大绶章 三木武夫 1988年11月14日 福田赳夫 1995年7月5日 中曾根康弘 1997年4月29日 死后追授菊花章颈饰 小渊惠三 2000年5月14日 竹下登 2000年6月19日 铃木善幸 2004年7月19日 桥本龙太郎 2006年7月1日 海部俊树 2022年1月9日 2011年获桐花大绶章 安倍晋三 2022年7月8日 同时追授菊花章颈饰

参考内阁府的公开资料制作，黄色部分为在世时被授予大勋位菊花大绶章者

标题图片：日本前首相中曾根康弘（前列中央）被授予大勋位菊花大绶章（1997年5月7日于皇居“东庭”宫殿，时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。