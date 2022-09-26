早稻田大学，连续两年位居关东地区大学品牌力排行榜榜首

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Recruit公司2008年开始实施的大学品牌力调查显示，自首次调查以来，关西大学已经连续15年雄踞关西地区第一名，拥有不可撼动的地位。早稻田、明治、青山学院等私立大学在关东地区人气较高，而东海地区的学生则更倾向于选择国立和公立大学。

为了解高中生的择校动向，人力资源公司Recruit从2008年起，每年实施一次《升学品牌力调查》。2022年，该公司向12万人发送了调查问卷，收到5334份有效回答。统计结果显示，早稻田大学连续两年位居关东地区高中生青睐大学排行榜第一名。

关东地区

早稻田大学连续两年位居榜首，明治大学和青山学院大学紧随其后。从文理分科来看，文科类前三名依次是早稻田大学、青山学院大学、明治大学和立教大学（并列第三），理科类前三名依次是明治大学、东京理科大学和千叶大学。

排名 大学名 报考意愿度 1（1） 早稻田 11.7 2（2） 明治 11.4 3（3） 青山学院 10.1 4（4） 立教 7.8 5（8） 庆应义塾 7.3 6（5） 中央 6.9 7（6） 日本 6.5 8（6） 法政 6.4 9（10） 千叶 5.1 10（11） 上智 4.5

出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2022》（标注底色的为国立公立大学）

东海地区

名城大学连续6年位居第一，其次是名古屋大学和南山大学。南山大学连续2年位居文科类大学首位，名古屋大学时隔5年重回理科类大学首位。前10名的学校中有5所是国立或公立大学。

排名 大学名 报考意愿度 1（1） 名城 13.5 2（2） 名古屋 10.7 3（4） 南山 8.4 4（3） 中京 7.8 5（5） 名古屋市立 7.3 6（6） 静冈 6.5 7（8） 岐阜 6.0 8（7） 三重 5.9 9（11） 爱知学院 5.8 10（11） 中部 5.3

出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2022》（标注底色的为国立公立大学）

关西地区

自开始此项调查以来，关西大学已连续14年高居榜首，地位不可撼动。尤其受到女生青睐，已连续14年位列女生心目中的第一位。近畿大学时隔4年重回男生心目中的第一名。关西大学连续14年位居文科类大学首位，2022年4月开校（大阪府立大学和大阪市立大学整合而成）的大阪公立大学位居理科类大学首位。

排名 大学名 报考志愿度 1（1） 关西 15.0 2（2） 近畿 14.8 3（―） 大阪公立 12.7 4（3） 同志社 10.2 5（4） 关西学院 8.8 6（6） 神户 8.5 7（5） 大阪 8.3 8（7） 立命馆 8.2 9（9） 龙谷 6.2 10（10） 京都产业 3.9

出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2022》（标注底色的为国立公立大学）

从各个地区的国立公立和私立大学的报考意愿来看，三个地区中关东地区学生更倾向于报考私立大学，占比达54%。东海地区的学生报考国立公立大学的意愿最强，占比达57.3%。2017至2018年期间，关西地区打算报考国立公立大学的学生比例曾一度超过私立大学，但2019年以来，私立大学已连续4年占据上风。

标题图片：关西大学校园（PIXTA）

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