早稻田大学，连续两年位居关东地区大学品牌力排行榜榜首

早稻田大学，连续两年位居关东地区大学品牌力排行榜榜首教育 社会 财经
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为了解高中生的择校动向，人力资源公司Recruit从2008年起，每年实施一次《升学品牌力调查》。2022年，该公司向12万人发送了调查问卷，收到5334份有效回答。统计结果显示，早稻田大学连续两年位居关东地区高中生青睐大学排行榜第一名。
关东地区
早稻田大学连续两年位居榜首，明治大学和青山学院大学紧随其后。从文理分科来看，文科类前三名依次是早稻田大学、青山学院大学、明治大学和立教大学（并列第三），理科类前三名依次是明治大学、东京理科大学和千叶大学。
|排名
|大学名
|报考意愿度
|1（1）
|早稻田
|11.7
|2（2）
|明治
|11.4
|3（3）
|青山学院
|10.1
|4（4）
|立教
|7.8
|5（8）
|庆应义塾
|7.3
|6（5）
|中央
|6.9
|7（6）
|日本
|6.5
|8（6）
|法政
|6.4
|9（10）
|千叶
|5.1
|10（11）
|上智
|4.5
出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2022》（标注底色的为国立公立大学）
东海地区
名城大学连续6年位居第一，其次是名古屋大学和南山大学。南山大学连续2年位居文科类大学首位，名古屋大学时隔5年重回理科类大学首位。前10名的学校中有5所是国立或公立大学。
|排名
|大学名
|报考意愿度
|1（1）
|名城
|13.5
|2（2）
|名古屋
|10.7
|3（4）
|南山
|8.4
|4（3）
|中京
|7.8
|5（5）
|名古屋市立
|7.3
|6（6）
|静冈
|6.5
|7（8）
|岐阜
|6.0
|8（7）
|三重
|5.9
|9（11）
|爱知学院
|5.8
|10（11）
|中部
|5.3
出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2022》（标注底色的为国立公立大学）
关西地区
自开始此项调查以来，关西大学已连续14年高居榜首，地位不可撼动。尤其受到女生青睐，已连续14年位列女生心目中的第一位。近畿大学时隔4年重回男生心目中的第一名。关西大学连续14年位居文科类大学首位，2022年4月开校（大阪府立大学和大阪市立大学整合而成）的大阪公立大学位居理科类大学首位。
|排名
|大学名
|报考志愿度
|1（1）
|关西
|15.0
|2（2）
|近畿
|14.8
|3（―）
|大阪公立
|12.7
|4（3）
|同志社
|10.2
|5（4）
|关西学院
|8.8
|6（6）
|神户
|8.5
|7（5）
|大阪
|8.3
|8（7）
|立命馆
|8.2
|9（9）
|龙谷
|6.2
|10（10）
|京都产业
|3.9
出处：Recruit升学综研《升学品牌力调查2022》（标注底色的为国立公立大学）
从各个地区的国立公立和私立大学的报考意愿来看，三个地区中关东地区学生更倾向于报考私立大学，占比达54%。东海地区的学生报考国立公立大学的意愿最强，占比达57.3%。2017至2018年期间，关西地区打算报考国立公立大学的学生比例曾一度超过私立大学，但2019年以来，私立大学已连续4年占据上风。
标题图片：关西大学校园（PIXTA）
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