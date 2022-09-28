政党交付金：2022年全年总额315亿日元，其中自民党获159亿日元

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7月参议院选举结果出炉后，政党交付金的发放对象和金额也都进行了相应的调整。本文将介绍各党派的预计交付额和交付金制度。

政党交付金（即补助金）指的是以支持政党活动为目的，从国库中支出的资金。日本于1994年依据《政党助成法》推出此项制度。适用对象为满足“拥有5名以上国会议员”或“在最近一次众议院选举或参议院选举中有效得票总数超过2%，且至少拥有1名国会议员”这些条件的政党。

拥有2名国会议员的社民党在2021年的众议院选举中得票率未达2%，在本届参议院选举中能否维持政党条件一度备受关注，幸而最终获得2%以上选票，保住了一席之地。同时，此番首次参加国家大选的参政党也满足了规定的政党条件。

交付金总额为315亿日元出头，相当于国民人均250日元。这笔资金将按照①政党拥有的国会议员人数（议员人数占比）②上一次国家大选的得票数（得票数占比）两种标准进行分配。每年1月确定分配金额，一半资金2022年已经拨出。参议院选举结果公布后，接下来会进行调整，剩下的一半资金将在10月和12月分两次发放。

按照估算，调整后支付给各党的2022年政党交付金总额分别是，自民党159.82亿日元，立宪民主党67.92亿日元，日本维新会31.7亿日元，公明党29.49亿日元，国民民主党15.32亿日元，令和新选组4.98亿日元，社民党2.71亿日元，NHK党2.62亿日元，参政党7700万日元。

共产党一直反对该制度，未领取过交付金。

标题图片：PIXTA

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