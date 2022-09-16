超过半数的70到79岁民众使用智能手机

日本信息库

无论是查东西、和朋友聊天，还是网上购物、预约接种疫苗，只要一部智能手机在手，即可统统搞定。现在越来越多的人只用智能手机上网，不再使用电脑。

LINE（连我）公司从2016年开始每半年实施一次互联网使用情况调查，“仅使用智能手机”上网的用户呈逐年增加趋势，2022年4月调查中此类用户的占比为54%，较前一次调查（52%）略微增长。“手机和电脑”并用的用户占比为42%。

尤其是“仅使用智能手机”的女性用户增长趋势明显，占比达到了创新高的68%。

从年龄段来看，10到19岁、20到29岁、30到39岁、40到49岁这几个年龄段的手机用户早已达到97%以上的高水平，50到59岁年龄段也超过了90%。智能手机老年用户保持平稳增长，70到79岁智能手机用户首次超过半数，达到51%。

此次的调查对象为15到79岁的网络用户，按人口结构占比筛选出了共计1146份样本。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。