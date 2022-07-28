组图回顾，羽生结弦的竞技人生

日本信息库

蝉联2014年索契、2018年平昌冬奥会桂冠，两获世锦赛冠军的男子花样滑冰选手羽生结弦，2022年7月19日召开记者招待会，宣布不再参加竞技比赛。他表示，“我决定以职业运动员身份继续滑冰事业，但今后不再参加任何竞技比赛”。让我们通过图片来回顾羽生结弦的竞技人生吧。

羽生结弦参加的主要赛事及成绩。SP指短节目，FS指自由滑。

2021-2022年

SP《引子与回旋随想曲》 编舞：Jeffrey Buttle ＆ Shae-Lynn Bourne

FS《与天共地》 编舞：Shae-Lynn Bourne

世锦赛 缺席 在北京冬奥会上受伤的右脚关节尚未痊愈，缺席比赛 北京冬奥会 第四名（283.21） 以实现冬奥三连冠为目标参赛，但在短节目中失误跳空，以第八名的成绩晋级决赛。在自由滑中挑战“四周半跳”（即4A，阿克塞尔四周跳），落冰失败摔倒。未能登上领奖台 四大洲锦标赛 缺席 全日本锦标赛 冠军（322.36） 创赛季世界纪录（未获国际滑联认可）。蝉联冠军，也是其在全日本锦标赛上第六次夺冠 大奖赛系列赛 缺席



2022年2月10日，羽生结弦在北京冬奥会自由滑中挑战四周半跳（图片：时事社）

2020-2021年

SP《Let Me Entertain You》

FS《与天共地》

世锦赛 季军（289.18） 以短节目第一名的成绩闯入决赛，但在自由滑中跳跃出现失误。冠军被美国选手陈巍夺得，亚军为17岁的键山优真 全日本锦标赛 冠军（319.36） 本赛季首次以新编排的节目出战。短节目中旋转出现失误，得分103.53，对羽生来说这是个很低的分数。在自由滑中完成了高质量跳跃，以高分夺冠 大奖赛系列赛 缺席 考虑到疫情风险等因素缺席



在2020年全日本锦标赛短节目比赛之中（图片：时事社）

2019-2020年

SP《秋日》 编舞：Jeffrey Buttle

FS《起源》 编舞：Shae-Lynn Bourne

四大洲锦标赛上，将表演曲目变更为平昌冬奥会夺冠时用的《肖邦第一叙事曲》（短节目）、《SEIMEI》（自由滑）

世锦赛 赛事取消 因新型肺炎疫情全球蔓延赛事取消 四大洲锦标赛 冠军（299.42） 短节目中以111.82分刷新了其保持的世界纪录。自由滑中四周跳出现了失误 全日本锦标赛 亚军（282.77） 短节目第一名，但在自由滑中出现了明显的跳跃失误，败给了宇野昌磨 大奖赛总决赛 亚军（291.43） 陈巍（美国）刷新了其保持的世界纪录335.30分，实现三连冠 大奖赛日本站（NHK杯） 冠军（305.05） 大奖赛加拿大站 冠军（322.59）



2019年11月22日，羽生结弦在札幌真驹内冰上体育馆完成了NHK杯花滑短节目表演（图片：时事社）

2018-2019年

SP《秋日》 编舞：Jeffrey Buttle

FS《起源》 编舞：Shae-Lynn Bourne

世锦赛 亚军（300.97） 输给了陈巍，后者获2018-2019年赛季最好成绩323.42分 大奖赛总决赛 缺席 在俄罗斯站比赛中受伤未愈而缺席 大奖赛俄罗斯站 冠军（278.42） 在自由滑前一天的公开训练中，因四周跳落冰失败摔倒导致右脚踝受伤。自由滑比赛中，吃止痛药上场，最终夺冠 大奖赛芬兰站 冠军（297.12）



2018年11月16日，羽生结弦在俄罗斯莫斯科参加俄罗斯杯花样滑冰短节目比赛（图片：法新社/时事社）

2017-2018年

SP《肖邦第一叙事曲》 编舞：Jeffrey Buttle

FS《SEIMEI/电影 阴阳师》 编舞：Shae-Lynn Bourne

因蝉联冬奥会冠军，2018年7月获授“国民荣誉奖”（时年23岁，成为最年轻的个人获奖者）

世锦赛 缺席 因脚踝受伤缺席比赛 平昌冬奥会 金牌（317.85） 继索契冬奥会后再次夺冠。是继迪克•巴顿（美国）蝉联1948年圣莫里茨、1952年奥斯陆两届冬奥会冠军之后，时隔66年再次实现男子花滑蝉联奥运冠军。因右脚踝受伤，有两个月无法训练，在开赛前一个月开始回复训练，最终奇迹般回归 大奖赛日本站（NHK杯） 缺席 在开幕前一天的公开训练中，勾手四周跳时摔倒导致右脚踝受伤而缺阵 大奖赛俄罗斯站 亚军（290.77） 自由滑中首次成功完成勾手四周跳



在平昌冬奥会的自由滑比赛之中（图片：时事社）



2018年7月2日上午，男子花样滑冰选手羽生结弦在日本首相官邸获时任日本首相安倍晋三（右）颁授“国民荣誉奖”奖牌

2016-2017年

SP《Let’s Go Crazy/普林斯•罗杰斯•内尔森》 编舞：Jeffrey Buttle

FS《希望与遗赠/久石让》 编舞：Shae-Lynn Bourne

世锦赛 冠军（321.59） 时隔三年第二次夺冠，自由滑中创造了新的世界纪录223.20分 四大洲锦标赛 亚军（303.71） 败给了陈巍（美国） 全日本锦标赛 缺席 因流感缺席 大奖赛总决赛 冠军（293.90） 首次实现大奖赛总决赛四连冠 大奖赛日本站（NHK杯） 冠军（301.47） 大奖赛加拿大站 亚军（263.06）



2016年12月8日，在法国马赛参加大奖赛总决赛的短节目比赛（图片：时事社）

2015-2016年

SP《肖邦第一叙事曲》 编舞：Jeffrey Buttle

FS《SEIMEI/电影 阴阳师》 编舞：Shae-Lynn Bourne

世锦赛 亚军（295.17） 哈维尔•费尔南德斯（西班牙）蝉联冠军 全日本锦标赛 冠军（286.36） 大奖赛总决赛 冠军（330.43） 刷新了自己创造的最高得分纪录，史上首次实现大奖赛总决赛三连冠。在表演赛中，成功完成了后外结环四周跳 大奖赛日本站（NHK杯） 冠军（322.40） 史上首次实现总成绩超过300分 大奖赛加拿大站 亚军（259.54） 冠军为陈伟群（加拿大）



2016年3月30日，在美国波士顿参加世锦赛短节目比赛（图片：时事社）

2014-2015年

SP《肖邦第一叙事曲》 编舞：Jeffrey Buttle

FS《歌剧魅影》 编舞：Shae-Lynn Bourne

世锦赛 亚军（271.08） 获得全日本锦标赛冠军后，因腹部手术和右脚踝扭伤，两个月没有开展训练。冠军为哈维尔•费尔南德斯（西班牙） 全日本锦标赛 冠军（286.86） 全日本锦标赛三连冠 大奖赛总决赛 冠军（288.16） 大奖赛总决赛蝉联冠军 大奖赛日本站（NHK杯） 第四名（229.80） 大奖赛中国站 亚军（237.55） 在自由滑比赛前的训练中，与中国选手相撞，导致头部和大腿受伤



2014年12月27日，羽生结弦在长野市参加全日本花滑锦标赛自由滑比赛（图片：时事社）

2013-2014年

SP《巴黎散步道》 编舞：Jeffrey Buttle

FS 选自电影《罗密欧与朱丽叶》 编舞：David Wilson

世锦赛 冠军（282.59） 成为继2010年高桥大辅之后，第二个日本男子花滑世锦赛冠军。也是继2001-02赛季的亚古丁（俄罗斯）之后，第二个在同一赛季夺得大奖赛总决赛、冬奥会、世锦赛冠军的赛季大满贯选手 索契冬奥会 金牌（280.09） 在短节目国际大赛中创造了得分超过100分的纪录。夺得日本男子花滑首枚金牌，获授紫绶勋章 全日本锦标赛 冠军（297.80） 短节目得分首次超过100分（日本国内参考记录） 大奖赛总决赛 冠军（293.25） 首次获得大奖赛总决赛冠军。短节目为当时世界最好成绩99.84分 大奖赛法国站 亚军（263.59） 冠军为陈伟群（加拿大） 大奖赛加拿大站 亚军（234.80） 冠军为陈伟群（加拿大）



在索契冬奥会的短节目比赛之中（图片：时事社）

2012-2013年

师从布莱恩•奥泽师，将训练基地移至多伦多

SP《巴黎散步道》 编舞：Jeffrey Buttle

FS《巴黎圣母院》 编舞：David Wilson

世锦赛 第四名（244.99） 短节目中排名第九，处于落后位置，自由滑也未能反败为胜 四大洲锦标赛 亚军（246.38） 全日本锦标赛 冠军（285.23） 大奖赛总决赛 亚军（264.29） 首次登上大奖赛总决赛的领奖台。此次高桥大辅获得日本男子花滑选手首个大奖赛总决赛冠军 大奖赛日本站（NHK杯） 冠军（261.03） 大奖赛美国站 亚军（243.74） 在短节目中创造了世界纪录，但在自由滑中失利。本站比赛领奖台被日本选手独占，冠军为小冢崇彦，季军为町田树



2012年11月23日，在宫城县综合体育馆参加NHK杯短节目比赛（图片：时事社）

2011-2012年

SP《悲怆》 编舞：阿部奈奈美

FS 选自《罗密欧与朱丽叶》《plunkett & Macleane》 编舞：阿部奈奈美

世锦赛 季军（251.06） 冠军为陈伟群（加拿大），亚军为高桥大辅 全日本锦标赛 季军（241.91） 大奖赛总决赛 第四名（245.82） 首次参加大奖赛总决赛 大奖赛中国站 第四名（226.53） 大奖赛俄罗斯站 冠军（241.66） 首次夺得大奖赛系列赛冠军。哈维尔•费尔南德斯（西班牙）以0.03分之差屈居亚军



2011年12月10日，在加拿大魁北克省参加大奖赛总决赛自由滑比赛（图片：时事社）

2010-2011年

SP《White Legend/天鹅湖》 编舞：阿部奈奈美

FS《流浪者之歌》 编舞：阿部奈奈美

四大洲锦标赛 228.01（亚军） 全日本锦标赛 220.06（第四名） 大奖赛俄罗斯站 202.66（第七名） 大奖赛日本站（NHK杯） 207.72（第四名） 首次参加成人组比赛



2010年10月24日，在爱知县日本Gaishi体育馆参加大奖赛日本站（NHK杯）的自由滑比赛。这是他参加成人组比赛的首战（图片：时事社）

标题图片：2020年参加全日本锦标赛的短节目比赛（时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。