组图回顾，羽生结弦的竞技人生

组图回顾，羽生结弦的竞技人生体育 社会
蝉联2014年索契、2018年平昌冬奥会桂冠，两获世锦赛冠军的男子花样滑冰选手羽生结弦，2022年7月19日召开记者招待会，宣布不再参加竞技比赛。他表示，“我决定以职业运动员身份继续滑冰事业，但今后不再参加任何竞技比赛”。让我们通过图片来回顾羽生结弦的竞技人生吧。
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羽生结弦参加的主要赛事及成绩。SP指短节目，FS指自由滑。
2021-2022年
- SP《引子与回旋随想曲》 编舞：Jeffrey Buttle ＆ Shae-Lynn Bourne
- FS《与天共地》 编舞：Shae-Lynn Bourne
|世锦赛
|缺席
|在北京冬奥会上受伤的右脚关节尚未痊愈，缺席比赛
|北京冬奥会
|第四名（283.21）
|以实现冬奥三连冠为目标参赛，但在短节目中失误跳空，以第八名的成绩晋级决赛。在自由滑中挑战“四周半跳”（即4A，阿克塞尔四周跳），落冰失败摔倒。未能登上领奖台
|四大洲锦标赛
|缺席
|全日本锦标赛
|冠军（322.36）
|创赛季世界纪录（未获国际滑联认可）。蝉联冠军，也是其在全日本锦标赛上第六次夺冠
|大奖赛系列赛
|缺席
2020-2021年
- SP《Let Me Entertain You》
- FS《与天共地》
|世锦赛
|季军（289.18）
|以短节目第一名的成绩闯入决赛，但在自由滑中跳跃出现失误。冠军被美国选手陈巍夺得，亚军为17岁的键山优真
|全日本锦标赛
|冠军（319.36）
|本赛季首次以新编排的节目出战。短节目中旋转出现失误，得分103.53，对羽生来说这是个很低的分数。在自由滑中完成了高质量跳跃，以高分夺冠
|大奖赛系列赛
|缺席
|考虑到疫情风险等因素缺席
2019-2020年
- SP《秋日》 编舞：Jeffrey Buttle
- FS《起源》 编舞：Shae-Lynn Bourne
- 四大洲锦标赛上，将表演曲目变更为平昌冬奥会夺冠时用的《肖邦第一叙事曲》（短节目）、《SEIMEI》（自由滑）
|世锦赛
|赛事取消
|因新型肺炎疫情全球蔓延赛事取消
|四大洲锦标赛
|冠军（299.42）
|短节目中以111.82分刷新了其保持的世界纪录。自由滑中四周跳出现了失误
|全日本锦标赛
|亚军（282.77）
|短节目第一名，但在自由滑中出现了明显的跳跃失误，败给了宇野昌磨
|大奖赛总决赛
|亚军（291.43）
|陈巍（美国）刷新了其保持的世界纪录335.30分，实现三连冠
|大奖赛日本站（NHK杯）
|冠军（305.05）
|大奖赛加拿大站
|冠军（322.59）
2018-2019年
- SP《秋日》 编舞：Jeffrey Buttle
- FS《起源》 编舞：Shae-Lynn Bourne
|世锦赛
|亚军（300.97）
|输给了陈巍，后者获2018-2019年赛季最好成绩323.42分
|大奖赛总决赛
|缺席
|在俄罗斯站比赛中受伤未愈而缺席
|大奖赛俄罗斯站
|冠军（278.42）
|在自由滑前一天的公开训练中，因四周跳落冰失败摔倒导致右脚踝受伤。自由滑比赛中，吃止痛药上场，最终夺冠
|大奖赛芬兰站
|冠军（297.12）
2017-2018年
- SP《肖邦第一叙事曲》 编舞：Jeffrey Buttle
- FS《SEIMEI/电影 阴阳师》 编舞：Shae-Lynn Bourne
- 因蝉联冬奥会冠军，2018年7月获授“国民荣誉奖”（时年23岁，成为最年轻的个人获奖者）
|世锦赛
|缺席
|因脚踝受伤缺席比赛
|平昌冬奥会
|金牌（317.85）
|继索契冬奥会后再次夺冠。是继迪克•巴顿（美国）蝉联1948年圣莫里茨、1952年奥斯陆两届冬奥会冠军之后，时隔66年再次实现男子花滑蝉联奥运冠军。因右脚踝受伤，有两个月无法训练，在开赛前一个月开始回复训练，最终奇迹般回归
|大奖赛日本站（NHK杯）
|缺席
|在开幕前一天的公开训练中，勾手四周跳时摔倒导致右脚踝受伤而缺阵
|大奖赛俄罗斯站
|亚军（290.77）
|自由滑中首次成功完成勾手四周跳
2016-2017年
- SP《Let’s Go Crazy/普林斯•罗杰斯•内尔森》 编舞：Jeffrey Buttle
- FS《希望与遗赠/久石让》 编舞：Shae-Lynn Bourne
|世锦赛
|冠军（321.59）
|时隔三年第二次夺冠，自由滑中创造了新的世界纪录223.20分
|四大洲锦标赛
|亚军（303.71）
|败给了陈巍（美国）
|全日本锦标赛
|缺席
|因流感缺席
|大奖赛总决赛
|冠军（293.90）
|首次实现大奖赛总决赛四连冠
|大奖赛日本站（NHK杯）
|冠军（301.47）
|大奖赛加拿大站
|亚军（263.06）
2015-2016年
- SP《肖邦第一叙事曲》 编舞：Jeffrey Buttle
- FS《SEIMEI/电影 阴阳师》 编舞：Shae-Lynn Bourne
|世锦赛
|亚军（295.17）
|哈维尔•费尔南德斯（西班牙）蝉联冠军
|全日本锦标赛
|冠军（286.36）
|大奖赛总决赛
|冠军（330.43）
|刷新了自己创造的最高得分纪录，史上首次实现大奖赛总决赛三连冠。在表演赛中，成功完成了后外结环四周跳
|大奖赛日本站（NHK杯）
|冠军（322.40）
|史上首次实现总成绩超过300分
|大奖赛加拿大站
|亚军（259.54）
|冠军为陈伟群（加拿大）
2014-2015年
- SP《肖邦第一叙事曲》 编舞：Jeffrey Buttle
- FS《歌剧魅影》 编舞：Shae-Lynn Bourne
|世锦赛
|亚军（271.08）
|获得全日本锦标赛冠军后，因腹部手术和右脚踝扭伤，两个月没有开展训练。冠军为哈维尔•费尔南德斯（西班牙）
|全日本锦标赛
|冠军（286.86）
|全日本锦标赛三连冠
|大奖赛总决赛
|冠军（288.16）
|大奖赛总决赛蝉联冠军
|大奖赛日本站（NHK杯）
|第四名（229.80）
|大奖赛中国站
|亚军（237.55）
|在自由滑比赛前的训练中，与中国选手相撞，导致头部和大腿受伤
2013-2014年
- SP《巴黎散步道》 编舞：Jeffrey Buttle
- FS 选自电影《罗密欧与朱丽叶》 编舞：David Wilson
|世锦赛
|冠军（282.59）
|成为继2010年高桥大辅之后，第二个日本男子花滑世锦赛冠军。也是继2001-02赛季的亚古丁（俄罗斯）之后，第二个在同一赛季夺得大奖赛总决赛、冬奥会、世锦赛冠军的赛季大满贯选手
|索契冬奥会
|金牌（280.09）
|在短节目国际大赛中创造了得分超过100分的纪录。夺得日本男子花滑首枚金牌，获授紫绶勋章
|全日本锦标赛
|冠军（297.80）
|短节目得分首次超过100分（日本国内参考记录）
|大奖赛总决赛
|冠军（293.25）
|首次获得大奖赛总决赛冠军。短节目为当时世界最好成绩99.84分
|大奖赛法国站
|亚军（263.59）
|冠军为陈伟群（加拿大）
|大奖赛加拿大站
|亚军（234.80）
|冠军为陈伟群（加拿大）
2012-2013年
- 师从布莱恩•奥泽师，将训练基地移至多伦多
- SP《巴黎散步道》 编舞：Jeffrey Buttle
- FS《巴黎圣母院》 编舞：David Wilson
|世锦赛
|第四名（244.99）
|短节目中排名第九，处于落后位置，自由滑也未能反败为胜
|四大洲锦标赛
|亚军（246.38）
|全日本锦标赛
|冠军（285.23）
|大奖赛总决赛
|亚军（264.29）
|首次登上大奖赛总决赛的领奖台。此次高桥大辅获得日本男子花滑选手首个大奖赛总决赛冠军
|大奖赛日本站（NHK杯）
|冠军（261.03）
|大奖赛美国站
|亚军（243.74）
|在短节目中创造了世界纪录，但在自由滑中失利。本站比赛领奖台被日本选手独占，冠军为小冢崇彦，季军为町田树
2011-2012年
- SP《悲怆》 编舞：阿部奈奈美
- FS 选自《罗密欧与朱丽叶》《plunkett & Macleane》 编舞：阿部奈奈美
|世锦赛
|季军（251.06）
|冠军为陈伟群（加拿大），亚军为高桥大辅
|全日本锦标赛
|季军（241.91）
|大奖赛总决赛
|第四名（245.82）
|首次参加大奖赛总决赛
|大奖赛中国站
|第四名（226.53）
|大奖赛俄罗斯站
|冠军（241.66）
|首次夺得大奖赛系列赛冠军。哈维尔•费尔南德斯（西班牙）以0.03分之差屈居亚军
2010-2011年
- SP《White Legend/天鹅湖》 编舞：阿部奈奈美
- FS《流浪者之歌》 编舞：阿部奈奈美
|四大洲锦标赛
|228.01（亚军）
|全日本锦标赛
|220.06（第四名）
|大奖赛俄罗斯站
|202.66（第七名）
|大奖赛日本站（NHK杯）
|207.72（第四名）
|首次参加成人组比赛
标题图片：2020年参加全日本锦标赛的短节目比赛（时事社）
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