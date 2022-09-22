日本的幸福度，西高东低

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品牌综合研究所实施的《地区可持续性调查》显示，冲绳县居民感受到的“幸福度”已连续两年在各个都道府县中排名第一。从截至到2021年10月的人口推算（总务省）数据来看，在人口持续减少的整个日本，只有冲绳的人口出现了增长，这或许也是因为当地人普遍感到生活幸福？

品牌综合研究所为了解各个都道府县居民对当地可持续发展的看法而实施的《地区可持续性调查2022》显示，冲绳县的幸福度连续两年排名第一。调查于5月下旬实施，对象为15岁以上普通民众，从每个都道府县分别收集了大约500份，共计23000份有效回答。

针对“你是否幸福”的问题，41.8%的冲绳县受访者表示“非常幸福”，36.2%表示“比较幸福”，合计近八成受访者都觉得自己“幸福”。而态度消极的受访者极少，表示“完全不幸福”和“比较不幸福”的受访者比例仅为2.6%和5.3%。

鹿儿岛县和宫崎县排名第二和第三，排名靠前的县多集中在西日本地区，而东京都排名第46，神奈川县排名第45，千叶县排名第44，首都圈大多只能倒数。用不同颜色划分为几个组别来看，幸福度明显呈现出西高东低的状态。

《地区可持续性调查》还针对生活满意度、喜爱度、定居意愿度等项目进行了询问，冲绳县在幸福度、喜爱度、定居意愿度三个项目上排名第一，生活满意度也仅次于福冈县，排在第二名。

幸福度排行榜 前10名＆后10名

排名（上一年排名） 都道府县 得分（平均70.1） 1（1） 冲绳 77.4 2（15） 鹿儿岛 75.4 3（2） 宫崎 74.9 4（31） 静冈 74.2 5（12） 福冈 73.9 6（27） 和歌山 72.7 7（28） 佐贺 72.6 8（14） 长野 72.2 9（15） 石川 72.1 10（11） 三重 71.9 38（24） 爱知 68.2 39（37） 富山 68.0 40（43） 青森 67.8 40（44） 福岛 67.8 40（32） 德岛 67.8 43（21） 栃木 66.3 44（30） 千叶 65.9 45（46） 神奈川 65.8 46（45） 东京 65.7 47（40） 秋田 65.0

标题图片：PIXTA

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