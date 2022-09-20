日本僵尸企业已达165000家

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为了克服突然席卷全球的新冠疫情，日本针对个人和企业都推出了各种援助措施。当然，这种政策在一段时期内是必要的，但似乎也帮助僵尸企业续了命。

“不支付应付账款”“累积亏损造成资不抵债”“债务过多，需要反复不断地计划还款”——出现这些问题，处于实质倒闭状态，却仍然继续运营的企业被称作“僵尸企业”。

帝国数据库公司依据国际清算银行（BIS）标准(*1)整理统计出的2020财年僵尸企业率为11.3%，共计165000家。

2008年秋季美国爆发雷曼危机。2009年推出的《中小企业金融便利化法》，让众多企业得以喘息生存，2011财年的僵尸企业达到了273000家。之后逐渐减少，2016财年以后基本保持在14万家左右，从2019财年到爆发新冠疫情的2020财年期间又增加了近2万家。

2020财年僵尸企业的特点在于，从员工规模来看，20人以下企业约占70%，50人以下企业占到近90%。从行业来看，“建筑”最多，占比达34.3%，其次是“制造”和“批发”。

帝国数据库公司2022年2月实施的《针对新冠疫情相关融资的企业意识调查》中，有11562家企业做出了回答，它们当中僵尸企业有417家。在所有企业中，52.6%表示“用过或正在使用”抗疫融资，而在僵尸企业中，这一比例高达79.6%。

此外，就今后新冠抗疫融资的偿还问题，整体上有9.0%的企业对此表示“担心”，而在僵尸企业中，这一占比达到15.5%。

标题图片 : PIXTA

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