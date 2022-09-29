日本大学生：朋友少，感受不到学习充实和成长

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在学习研讨会发表研究报告之前与同学们反复讨论、在学校食堂和朋友们边吃边聊、在兴趣小组活动中挥洒汗水后再到居酒屋热闹一番——大型教育企业倍乐生公司实施的调查显示，受到新冠疫情影响，大学生们已经无法体验这种过去理所当然的校园生活。

倍乐生公司实施的《大学生学习与生活实际情况调查》显示，在新冠疫情下的校园生活中，大学生们难以建立朋友关系，无法获得充实感。调查于2021年12月通过互联网实施，对象是日本全国各所大学一年级至四年级学生，共收到4124份回答。倍乐生自2008年起每隔四五年实施一次同类调查，此次是第四次。

关于朋友的数量，近80%受访者表示多少有一些“可以聊聊天、一起玩一玩”这种不痛不痒的朋友，但最多只有两三个“可以倾诉苦恼”“可以讨论社会问题”“可以在学习或体育上比拼竞争”的朋友。与2016年的调查相比，针对所有类型的朋友，回答“没有”的受访者比例都有所增加。

以朋友的数量为标准，将受访者分成三等分可以发现，相较于朋友数量“较多的群体”，朋友“较少的群体”呈现出未能切身感受到“学习的充实”和“成长”的倾向。

从各个年级来看，39.6%的大二（2020年入学）学生表示“感受不到”成长，相较于2016年调查数据的增幅明显高于其他年级。

新冠疫情开始蔓延的2020年4月，日本首次发布了紧急状态宣言。政府要求民众避免外出并尽可能减少人际接触，导致大二学生当时不得不面对突如其来的状况，比如入学典礼取消，授课采用远程模式，禁止开展兴趣小组活动等等，这与他们憧憬的校园生活相去甚远。

倍乐生指出，如何将2020年入学的学生送出大学、社会如何接纳他们，目前迫切需要研究和实施相关的援助措施。

标题图片 :PIXTA

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