新冠疫情导致日本人平均寿命10年来首次缩短

日本信息库

2021年出生的日本人活到90岁的概率为女性52%，男性27.5%。“人生百年时代”已不再是单纯的流行语，它正在成为现实。或许不远的将来，即使到了七八十岁也必须继续工作？

日本厚生劳动省发布的数据显示，2021年日本人平均寿命为女性87.57岁，男性81.47岁。与历史最高水平的2020年相比，女性缩短了0.14岁，男性缩短了0.09岁。这是自发生东日本大地震的2011年以来，时隔10年再次出现平均寿命低于前一年的情况。

平均寿命是反映当年出生的0岁婴儿今后可以生存多少年的指标。近年来，日本人的平均寿命一直保持着增长趋势，截至2020年，男性连续九年，女性连续八年创出历史新高。

按照各种死因将平均寿命同比变化拆解后可以发现，新冠疫情导致女性平均寿命缩短了0.07岁，男性缩短了0.10岁。2020年分别缩短了0.02岁和0.03岁，可见疫情影响更甚于前一年。另一方面，（由于医疗技术的不断进步等因素）癌症和肺炎患者的寿命延长，由此产生了延长平均寿命的效果，可以认为长寿化的趋势仍在持续。

2021年出生的日本人活到90岁的概率为女性52.0%，男性27.5%。活到95岁的概率为女性27.1%，男性10.1%。

2021年出生的日本人将来因癌症死亡的概率为女性19.86%，男性27.66%。尽管癌症现在已经不再是不治之症，但仍是死亡的头号杀手。有推算数据显示，如果人类能够攻克癌症，不让任何人因为癌症而死亡，那么女性和男性平均寿命将会分别延长2.81年和3.43年。

各主要国家和地区的平均寿命

男性 女性 1 中国香港 82.97 中国香港 87.67 2 瑞士 81.6 日本 87.57 3 挪威 81.59 韩国 ＊86.5 4 日本 81.47 新加坡 85.9 5 瑞典 81.21 西班牙 85.83

编辑部依据厚生劳动省公开资料制作 ＊为2020年数据

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。