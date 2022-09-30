新冠疫情导致日本人平均寿命10年来首次缩短

新冠疫情导致日本人平均寿命10年来首次缩短社会 健康与医疗 财经
2021年出生的日本人活到90岁的概率为女性52%，男性27.5%。“人生百年时代”已不再是单纯的流行语，它正在成为现实。或许不远的将来，即使到了七八十岁也必须继续工作？
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日本厚生劳动省发布的数据显示，2021年日本人平均寿命为女性87.57岁，男性81.47岁。与历史最高水平的2020年相比，女性缩短了0.14岁，男性缩短了0.09岁。这是自发生东日本大地震的2011年以来，时隔10年再次出现平均寿命低于前一年的情况。
平均寿命是反映当年出生的0岁婴儿今后可以生存多少年的指标。近年来，日本人的平均寿命一直保持着增长趋势，截至2020年，男性连续九年，女性连续八年创出历史新高。
按照各种死因将平均寿命同比变化拆解后可以发现，新冠疫情导致女性平均寿命缩短了0.07岁，男性缩短了0.10岁。2020年分别缩短了0.02岁和0.03岁，可见疫情影响更甚于前一年。另一方面，（由于医疗技术的不断进步等因素）癌症和肺炎患者的寿命延长，由此产生了延长平均寿命的效果，可以认为长寿化的趋势仍在持续。
2021年出生的日本人活到90岁的概率为女性52.0%，男性27.5%。活到95岁的概率为女性27.1%，男性10.1%。
2021年出生的日本人将来因癌症死亡的概率为女性19.86%，男性27.66%。尽管癌症现在已经不再是不治之症，但仍是死亡的头号杀手。有推算数据显示，如果人类能够攻克癌症，不让任何人因为癌症而死亡，那么女性和男性平均寿命将会分别延长2.81年和3.43年。
各主要国家和地区的平均寿命
|男性
|女性
|1
|中国香港
|82.97
|中国香港
|87.67
|2
|瑞士
|81.6
|日本
|87.57
|3
|挪威
|81.59
|韩国
|＊86.5
|4
|日本
|81.47
|新加坡
|85.9
|5
|瑞典
|81.21
|西班牙
|85.83
编辑部依据厚生劳动省公开资料制作 ＊为2020年数据
标题图片：PIXTA
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