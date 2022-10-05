超过半数外国技能实习生借款赴日，平均55万日元

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日本法务省出入境在留管理厅近期实施的一项调查显示，超过半数的外国技能实习生都是通过在自己国家借款赴日的，其金额平均约为55万日元。

调查显示，85%的受访者表示“赴日前曾向他们国内的外派机构支付过某些费用”，平均金额为52万日元。同时，大约10%的技能实习生还向另外的中介支付了费用。

日本实施的技能实习制度允许外国人在日本一边劳动一边学习技术，低工资、长时间劳动、侵犯人权行为频发等弊端一直饱受诟病。法务大臣古川祯久在7月29日的记者会上称，“认为（创设该制度）追求国际贡献的初衷和用于补充劳动力缺口的实际情况现况之间存在偏差，这种意见是正确的”，表示将会讨论研究改善该制度。

调查实施于2021年12月至2022年4月，对象为来自越南、中国、印度尼西亚、菲律宾、缅甸和柬埔寨六国的大约2200名技能实习生。

结果显示，他们当中85.3%的人在赴日前曾向本国的外派机构支付过某些费用。这些费用包括派遣手续费、事前培训手续费、保证金或违约金等各种名目，平均总额（日元换算）为52.1万日元。其中最高的是越南65.6万日元。最低的是菲律宾9.4万日元。

就越南来说，11.5%的技能实习生还向外派机构以外的中介支付了“介绍费”等名目的费用，平均金额为44.6万日元。

有54.7%的技能实习生赴日前在其本国内都有借款。柬埔寨（83.5%）和越南（80.0%）的这一比例最高。

平均借款总额为54.7万日元。越南为67.4万日元，柬埔寨为56.6万日元，中国为52.8万日元，缅甸为31.5万日元，印度尼西亚为28.2万日元，菲律宾为15.3万日元。

标题图片：PIXTA

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