男性育儿假取得率创新高，但占比仍只有13.97%

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虽说“男性也有育儿假”，但目前还只是有名无实？日本超过半数男性受访者休假时间不到2周。女性依然背负着大部分育儿重任，且担忧在职场失去立足之地。

日本厚生劳动省每年实施的《雇佣均等基本调查》显示，2021年男性育儿假休假率为13.97%，同比上升了1.32个百分点，且连续九年同比上升，创下历史新高；但是，距离政府提出的“2025年前男性育儿假的休假率达到30%”的目标，仍存在很大差距。

关于育儿假的请假时间，“1年到1年半”的女性受访者最多，占比为34%，其次是“10个月到1年”，占比为30.0%，80.2%的女性休假超过10个月。而男性受访者中，26.5%的人仅请假5天到2周，25.0%不到5天，超过50%的男性休假时间不到2周。

此次调查实施于2021年10月，对象为全国6300家正式员工人数超过5人的企业，共收到3683家企业的有效回答。

标题图片 : PIXTA

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