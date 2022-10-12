上市企业平均年薪605万日元，最高平均超过2600万日元！

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据调查显示，平均年薪1000万日元并不是梦，有的公司甚至超过2000万日元。如果自己能进入这样的公司……虽然不敢奢望如此，但还是想在平均年薪2000万日元的公司体验几天当员工的感觉。

东京商工调查公司的调查显示，2021年度3213家上市企业的平均年薪为605.5万日元。同比增加10.4万日元，增幅为1.7%。这是三年来首次增加。有上年同期可比数据的3102家企业中，大约70%（2087家）为正增长。

国税厅每年发布的《民间工资实际情况统计调查》显示，2020年民营企业正式员工平均工资为495.7万日元，相比之下可以看出上市企业工资水平之高。

平均年薪最高的是M&A Capital Partners公司（并购中介服务），高达2688.4万日元，同比增长18.4%，自2014年度以来已连续八年高居首位。其次是基恩士（KEYENCE，电子仪器）、HULIC（房地产）。前十名中半数为综合贸易企业。

平均年薪方面，“500万到600万日元”的企业最多，共有984家，占比为30.6%。其次是“600万到700万日元”的企业，共有783家。平均年薪在1000万日元以上的企业为57家，同比增加了8家。

2021年度平均年薪排行榜

公司名称 行业 平均年薪（万日元） M&A Capital Partners 服务 2688.4 基恩士 电子仪器 2182.7 HULIC 房地产 1803.2 地主 房地产 1694.4 伊藤忠商事 贸易 1579.7 三菱商事 贸易 1558.8 三井物产 贸易 1549.1 Solasia Pharma 医药 1490.0 丸红 贸易 1469.2 住友商事 贸易 1406.3

东京商工调查公司调查数据

标题图片 : PIXTA

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