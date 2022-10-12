上市企业平均年薪605万日元，最高平均超过2600万日元！财经 工作劳动
据调查显示，平均年薪1000万日元并不是梦，有的公司甚至超过2000万日元。如果自己能进入这样的公司……虽然不敢奢望如此，但还是想在平均年薪2000万日元的公司体验几天当员工的感觉。
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东京商工调查公司的调查显示，2021年度3213家上市企业的平均年薪为605.5万日元。同比增加10.4万日元，增幅为1.7%。这是三年来首次增加。有上年同期可比数据的3102家企业中，大约70%（2087家）为正增长。
国税厅每年发布的《民间工资实际情况统计调查》显示，2020年民营企业正式员工平均工资为495.7万日元，相比之下可以看出上市企业工资水平之高。
平均年薪最高的是M&A Capital Partners公司（并购中介服务），高达2688.4万日元，同比增长18.4%，自2014年度以来已连续八年高居首位。其次是基恩士（KEYENCE，电子仪器）、HULIC（房地产）。前十名中半数为综合贸易企业。
平均年薪方面，“500万到600万日元”的企业最多，共有984家，占比为30.6%。其次是“600万到700万日元”的企业，共有783家。平均年薪在1000万日元以上的企业为57家，同比增加了8家。
2021年度平均年薪排行榜
|公司名称
|行业
|平均年薪（万日元）
|M&A Capital Partners
|服务
|2688.4
|基恩士
|电子仪器
|2182.7
|HULIC
|房地产
|1803.2
|地主
|房地产
|1694.4
|伊藤忠商事
|贸易
|1579.7
|三菱商事
|贸易
|1558.8
|三井物产
|贸易
|1549.1
|Solasia Pharma
|医药
|1490.0
|丸红
|贸易
|1469.2
|住友商事
|贸易
|1406.3
东京商工调查公司调查数据
标题图片 : PIXTA
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