理想的餐桌上至少应有两个副菜，但现实却……

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带着一身疲乏回到家中，餐桌上已经摆好了色香味俱全、营养搭配均衡的晚餐……这种美好的事情大概只会在梦境中出现。实际上，许多人都是用周末做好的小菜或赶在超市关门前买的副食来对付一顿，草草了事的。理想的餐食与现实之间存在着巨大的差距。

旭化成家庭用品公司实施的调查显示，关于餐桌上理想的菜肴数量，选择“1个主菜加2个副菜（合计3个菜）”的受访者最多，占比为48.5%；其次是“1个主菜加3个副菜”（29.8%）、“1个主菜+4个副菜”（12.1%）。超过90%的受访者认为，理想的餐食是“1个主菜和2个副菜”以上。

另一方面，关于平时实际准备的菜肴数量，11.9%表示“只有主菜”，36.1%表示“1个主菜加1个副菜”，大约50%的受访者都没有达到理想状态。

关于副菜的准备方式，表示“当天烹制”的受访者最多，占比为50.6%，28.8%则是“预先做好的”。“购买副食”和“利用冷冻食品”的受访者比例仅为10%左右。

至于预先做好菜肴的好处，表示“平日可以节约时间”的受访者占绝对多数，占比为75.2%，60.6%表示“可以增加菜肴数量”。这个结果，反映出人们宁愿牺牲一点时间，也希望尽可能地让餐桌变得更加丰富一点。

此次的调查对象，为家有不满15岁小孩且每周做饭1次以上的800名20到69岁民众。

标题图片 : PIXTA

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