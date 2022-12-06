犬生并非全是快乐：30%的宠物犬无法每天散步，60%散步时间不到30分钟

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狗狗的主张——铲屎官如果没有每天遛狗的思想觉悟，为什么要和狗狗一起生活？虽然你工作很忙，但狗狗无法独自外出散步。求求你啦，铲屎官！

俺是小柴，住在东京的一间公寓里。我的奴才（他认为自己是主人）是一家IT企业的管理人员。按照人类的标准，他的生活过得不赖。每天享用无添加的国产食材高档餐食，每个月还能去一次沙龙之类的地方泡个澡。

尽管如此，俺的犬生也并非全是快乐。

有调查显示，能“一天两次”随奴才外出散步的宠物犬仅占调查总数的33.2%，有30.3%的狗狗妥协到“一天一次”。奴才总会以工作忙为借口，经常偷懒不陪狗狗散步，像本大爷这样“不能每天外出遛弯”的不幸狗狗也多达28.9%。

好不容易出了家门，刚嘘嘘完，就被招呼“好啦，回家了哦”，真是扫兴。和奴才一起感受城市的安宁，和擦肩而过的朋友寒暄几句，明明也都是散步的乐趣，却……。

63.9%的宠物犬每次散步时间“不到30分钟”。其中“不到10分钟”就草草了事的也占到10.8%，人类应该更多地了解这些狗狗会有多么沮丧。

俺理解奴才也有不得已的各种情况。可狗狗真的不擅长长时间独守家中。28.8%的宠物犬一天独自看家的时间最长达到“6到10个小时”，还有11.0%的狗狗每天要忍受“10个小时以上”的孤独煎熬，这也太不幸了吧。

铲屎官！希望你多陪俺玩玩！俺想尽情地奔跑！

犬类启智玩具商店“Nina Dog Toys”的母公司3uindustry于7月实施了本调查。共有1018名宠物犬主人给出了回答。

标题图片：PIXTA

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