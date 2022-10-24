日本的科技研发费用、研究人员数量，位居世界第三

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日本文部科学省下属科学技术与学术政策研究所（NISTEP）近期发布的《科学技术指标2022》显示，在世界主要国家中，日本的研发费用、研究人员数量均居第三位。不过，与其他主要国家相比，增幅较小，博士学位取得人数在2006年达到峰值后呈现出减少趋势。

《科学技术指标》将科技工作分为①研发费用②研发人才③高等教育与科技人才④研发产出⑤科技与创新等五个领域，采用大约170个指标分析了日本与其他主要国家的情况。概要如下表所示。

日本在主要指标上的动向

指标 日本的排名（上一年） 研发费用 第3位（同） 17.6万亿日元 企业 第3位（同） 13.9万亿日元 大学 第4位（同） 2.1万亿日元 政府机构 第4位（同） 1.5万亿日元 研究人员 第3位（同） 69.0万人 企业 第3位（同） 51.5万人 大学 第3位（同） 13.6万人 政府机构 第3位（同） 3.0万人 论文数 第5位（第4位） 6.8万件 前10%被引用次数最多论文 第12位（第10位） 4000件 前1%被引用次数最多论文 第10位（第9位） 300件 专利（同族专利）数 第1位（第1位） 6.4万件

出处：《科学技术指标2022》

（注）论文数、前10%和前1%被引用次数最多论文的计算，采用“分数计数法”

虽然同族专利（在两个以上的国家申请专利）数保持了世界第一，但占比为26.0%（2015至2017年的平均值），较2005年前后（平均29.9%）有所下降。

日本的论文数基本持平，但由于其他国家和地区的论文数增加，所以排名从第四降到了第五位。中国排名第一，美国、德国和印度均高于日本。在关注度方面，进入前10%的被引用次数最多论文，日本排名12位；前1%的被引用次数最多论文排名第10位。在前1%的被引用次数最多论文上，中国首次超过美国，成为世界第一。

日本的博士学位取得人数在2006年达到峰值（17860人）后呈现出减少趋势，2019年为15128人。而中国和韩国在此期间的博士学位取得人数大约翻了一倍，2020年中国有65585人取得博士学位，韩国有16139人。

每万名劳动力人口中的研究人员数方面，韩国为160.4人，在主要国家中排名第一。日本为98.8人，排名第四。2005年前后，日本曾是世界第一，但其他国家最近20年间的单位人口研究人员数大幅增长，韩国、法国和德国均已超过日本。

标题图片：PIXTA

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