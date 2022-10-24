日本的科技研发费用、研究人员数量，位居世界第三

日本的科技研发费用、研究人员数量，位居世界第三科学
日本文部科学省下属科学技术与学术政策研究所（NISTEP）近期发布的《科学技术指标2022》显示，在世界主要国家中，日本的研发费用、研究人员数量均居第三位。不过，与其他主要国家相比，增幅较小，博士学位取得人数在2006年达到峰值后呈现出减少趋势。
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《科学技术指标》将科技工作分为①研发费用②研发人才③高等教育与科技人才④研发产出⑤科技与创新等五个领域，采用大约170个指标分析了日本与其他主要国家的情况。概要如下表所示。
日本在主要指标上的动向
|指标
|日本的排名（上一年）
|研发费用
|第3位（同）
|17.6万亿日元
|企业
|第3位（同）
|13.9万亿日元
|大学
|第4位（同）
|2.1万亿日元
|政府机构
|第4位（同）
|1.5万亿日元
|研究人员
|第3位（同）
|69.0万人
|企业
|第3位（同）
|51.5万人
|大学
|第3位（同）
|13.6万人
|政府机构
|第3位（同）
|3.0万人
|论文数
|第5位（第4位）
|6.8万件
|前10%被引用次数最多论文
|第12位（第10位）
|4000件
|前1%被引用次数最多论文
|第10位（第9位）
|300件
|专利（同族专利）数
|第1位（第1位）
|6.4万件
出处：《科学技术指标2022》
（注）论文数、前10%和前1%被引用次数最多论文的计算，采用“分数计数法”
虽然同族专利（在两个以上的国家申请专利）数保持了世界第一，但占比为26.0%（2015至2017年的平均值），较2005年前后（平均29.9%）有所下降。
日本的论文数基本持平，但由于其他国家和地区的论文数增加，所以排名从第四降到了第五位。中国排名第一，美国、德国和印度均高于日本。在关注度方面，进入前10%的被引用次数最多论文，日本排名12位；前1%的被引用次数最多论文排名第10位。在前1%的被引用次数最多论文上，中国首次超过美国，成为世界第一。
日本的博士学位取得人数在2006年达到峰值（17860人）后呈现出减少趋势，2019年为15128人。而中国和韩国在此期间的博士学位取得人数大约翻了一倍，2020年中国有65585人取得博士学位，韩国有16139人。
每万名劳动力人口中的研究人员数方面，韩国为160.4人，在主要国家中排名第一。日本为98.8人，排名第四。2005年前后，日本曾是世界第一，但其他国家最近20年间的单位人口研究人员数大幅增长，韩国、法国和德国均已超过日本。
标题图片：PIXTA
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