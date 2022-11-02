日本高中生选择将打工收入用作“存款”

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“想买新衣服”“想要一双新鞋”——物欲驱动打工的时代已经终结？许多日本高中生选择将打工收入用作“存款”，这是否意味着现在这个时代看不到未来？

LINE（连我）公司旗下研究机构LINE Research针对全国高中生实施的打工问题相关调查显示，10%的受访者表示“现在在打工”，8%表示“以前打过工”，有打工经历的受访者不到20%。这可能是因为，2020至2021年期间，政府采取新冠疫情防控措施，多次发布了紧急状态宣言等，导致打工机会减少。

针对有打工经历的受访者，调查进一步询问了他们第一份打工收入的用途。结果显示，30.5%的女生和28.6%的男生选择了“存款”。可以看出，相较于玩耍和购物，许多孩子更愿意踏踏实实地存钱。

关于打工的收获，46.6%的受访者表示“明白了劳动的重要性”，41.8%表示“明白了金钱的重要性”，36.0%表示“存下了一点钱”。

关于今后想尝试什么样的兼职打工，最受女生青睐的是“咖啡店”，占比达48.2%。“书店”“面包店”“甜品店”也超过了35%。最受男生青睐的是“书店”，占比为28.0%，其次是“家庭教师或补习班讲师”“便利店”。

标题图片 : PIXTA

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