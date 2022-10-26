快来寻找“令和”年造的1日元硬币！2022年度硬币制造量6.2亿枚，20年间制造量减半

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现在越来越多的金融机构规定，在窗口或自动取款机（ATM）存取、兑换硬币时，达到一定数量后需要收取手续费。比如邮储银行的ATM，即使存取一枚硬币，也要收取110日元手续费，也就是说，若存入10100日元硬币，账面实际只有9990日元。如果这么麻烦，恐怕大家都会觉得使用硬币很不方便。无现金化趋势看似还将继续发展。

随着数字货币、手机支付、网购的普及，无现金化社会日益发展，硬币的制造量呈现逐渐减少趋势。日本财务省发布的《硬币制造规划》（7月15日修订）显示，2022年度预计制造6.2907亿枚硬币。相较于20年前的2003年（约13.18亿枚）减少了一半。从各种面值的硬币发行枚数来看，“1日元”“5日元”“50日元”各100万枚，“10日元”6100万枚，“100日元”2亿枚，“500日元”3.65亿枚。

观察多年来的变化可以发现，小面值硬币的减少现象更为明显。1989年推出3%的消费税之后，90年代中前期“1日元”的制造量每年都超过了10亿枚，1997年消费税率上调到5%以后，制造量出现锐减。进入令和年代以来，“1日元”已经不到300万枚（含2022年制造量），如果碰上这么稀有的东西，或许也是一种幸运！？“10日元”的制造量则首次跌破1亿枚。

2021年11月1日，日本推出全新设计的“500日元”，以提升防伪效果，为了替换旧版硬币，制造量相应增加了。

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