大学女性教员人数达到5万名，创历史新高

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文部科学省发布的《2022年度学校基本调查》显示，截至5月1日，全国国立、公立、私立大学的女性教员人数合计为50975人，创历史新高，所有教员中的女性占比也达到了史上最高的26.7%。

50年前的1972年，日本全国大学女性教员人数为6829人（占比为8.4%），30年前的1992年为12380人（占比为9.6%），人数和占比都在稳步上升。

初中女性教员的占比为44.3%（同比上升0.3个百分点），高中为33.1%（同比上升0.2个百分点），特殊教育学校为62.6%（同比上升0.3个百分点），均创历史新高。小学女性教员的占比为62.4%。

大学本科学生人数为263.2万人（同比增加6700人），其中女生人数120.1万人（同比增加4500人），均创历史新高。女生在本科生中的占比为45.6%，与上一年持平，保持了历史最高水平。

研究生人数为26.2万人，同比增加4700人。

小学初中减少200所以上

另一方面，义务教育阶段的小学和初中在读人数均创下自开始统计的1948年以来的最低水平。小学生人数为615.1万人，同比减少7.2万人，初中生人数为320.5万人，同比减少2.4万人。尽管小学初中一体化义务教育学校，以及初高中一体化中等教育学校的在读人数略有增长，但整体上依然反映出了少子化问题的严重现状。

全国小学数量为19161所，同比减少175所，初中为10012所，同比减少64所，这意味着一年来合计共有239所小学和初中消失。

标题图片：PIXTA

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