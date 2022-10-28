日本多数年轻人认为应该发展可再生能源，但不愿增加自身负担

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二氧化碳（CO2）被视为造成全球变暖的主要原因，按照日本政府提出的“碳中和”目标，日本将在2050年实现二氧化碳净零排放。为了完成这一目标，每天都在用电的我们每一个人也必须行动起来。

日本财团就年轻人对能源问题的看法实施了一次《18岁意识调查》，共计收到1000名17至19岁青年的回答。

日本政府《第六次能源基本计划》提出，为了在2050年实现碳中和，将于2030年把核电在电力供应结构中的占比提升至20%到22%的水平。对此，大约60%的受访者表示“赞成”提升核电占比目标。不过也有15.1%表示“应该彻底废除核电”。在利用核能的问题上，男性的态度比女性更加积极。

认为“应该降低”或“应该彻底废除核电”的受访者中，大约60%表示可以用“可再生能源”替代核电。男性和女性均呈现出同样倾向。

如果用可再生能源进行替代，具体可以使用哪种能源，针对这一问题，选择“太阳能”“水力”“地热”的受访者比例占据前三。选择陆上风力和海上风力的受访者比例均低于30%。

为了推广成本较高的可再生能源，日本以“附加费”的形式面向所有用电的民众征收所谓的“可再生能源采购费”。如果可再生能源的占比上升，那么附加费的负担可能会加重，调查显示，“不愿增加自身负担”的受访者多于认为“即使负担加重，也应该发展可再生能源”的受访者。

标题图片 : PIXTA

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