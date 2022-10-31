64.0%的日本受访者不介意夫妻是否同姓

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日本工会总联合会（总联会）公布了近期实施的夫妻异姓相关调查结果。64.0%的受访者表示夫妻“同姓或异姓都可以”，18.3%的受访者表示“应该同姓”，前者比后者高出多达45.7个百分点。

针对此次调查结果，总联会综合政策推进局局长井上久美枝评论说：“可以看出多数人接受可选择夫妻异姓的做法”“有必要尽快推出相关政策”。

为期两天的调查于今年7月通过线上方式实施，在考虑性别和年龄段因素的基础上，均衡选取了全国各地20到59岁的在职民众作为调查对象，共计收到1000份回答。

结果显示，针对夫妻的姓氏，18.3%的受访者表示“夫妻两人同姓为好。包括自己在内，夫妻都应该保持同姓”，31.7%表示“自己选择夫妻两人同姓，但不介意其他夫妻同姓或者异姓”，32.3%表示“最好自己可以选择夫妻异姓，但不介意其他夫妻同姓或者异姓”，表示接受夫妻可异姓的受访者比例合计达到了64.0%。另外有17.7%的受访者表示“说不清”。

从性别来看，表示“同姓或异姓都不介意”的男女受访者，占比分别为57.8%和70.2%。从性别和年龄段的综合角度来看，20到29岁这个年龄段的女性受访者选择此项的占比最高，达到73.6%。

同时，20到29岁的女性受访者中，40.0%认为“自己最好可以选择夫妻异姓”，20到29岁的男性受访者、30到39岁的女性受访者、30到39岁的男性受访者中的这一比例分别为33.6%、36.0%和35.2%。

针对“如果推出了可选择夫妻异姓的政策，你有何考虑”这个问题，认为“夫妻同姓为好”的单身受访者和已婚受访者比例分别为39.3%和62.3%，两者相差多达23.0%。另一方面，认为“夫妻异姓为好”的单身受访者和已婚受访者比例分别为9.3%和8.8%，相差仅有0.5个百分点。

标题图片：PIXTA

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