东京新冠感染人数累计突破300万，居民感染率达20%

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东京新冠病毒感染人数累计突破300万人。尽管大家都希望避免感染，但现在它已经成为了一种任何人感染都不足为奇的疾病，似乎与病毒共存的日子还将持续。

截至9月7日，东京累计感染人数超过300万，达到3005029人。相当于大约20%的东京居民都有过感染史。

第一波疫情袭来，政府首次发布紧急状态宣言的2020年4月7日，东京的单日新增感染人数为87人。那个时候，我们恐惧感染，街头巷尾变得寂静无声，通勤电车也是空空荡荡。

后来，疫情起起伏伏，总体上一浪高过一浪，第七波疫情顶峰时期，单日新增感染人数达到了40395人（7月28日）。不过，在第七波疫情中传播的奥密克戎毒株虽然传染力极强，但较少出现重症，加上疫苗接种进展顺利，所以并没有采取限制日常活动的措施，“与病毒共存”的生活已经逐渐成为日常。

另一方面，大阪府9月7日新增9601例感染者，累计感染人数达到1980561人。和东京的情况相近，相当于20%略多一点的大阪府居民有过感染史。

东京的人口和感染人数大致都是大阪的1.5倍，而截至9月7日的数据显示，东京累计死亡人数为5526人，大阪则为6185人，大幅超过了东京。有观点指出，主要原因在于大阪的老龄化率较高，且三代同住比例较高。

标题图片：PIXTA

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