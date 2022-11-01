日本企业高管的真心话：没有发展就不会涨薪

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尽管日本政府要求企业涨薪，但众多企业高管认为“没有发展就难以涨薪”。虽然早已隐约察觉会是这种情况，但对于打工人来说，这个结果还是让人感到失望。

PERSOL综合研究所（东京）2022年5月实施的《工资相关调查》显示，63.0%的受访企业高管表示“公司没有发展就难以涨薪”，反映出经营管理者认为企业发展优先于涨薪的态度。

不过调查也显示，认为“涨薪是投资”的高管比例，比认为“涨薪会增加成本”的高管比例高出一倍以上，可以看出他们认为涨薪是实现企业发展的必要投资。关于是否响应政府的涨薪号召，意见存在分歧。

作为影响涨薪判断的要素，选择“预算完成度和业绩”的受访者最多，占比为40.6%，其次是“防止离职”（29.4%）和“经济形势”（27.9%）。“物价动向”排在第四（23.9%）。“政府要求”“经团联方针”“工会总联合会方针”对企业高管的判断都没有太大影响。

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