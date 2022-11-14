“无性经验，不期望谈恋爱”的日本人越来越多

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“没有恋人，也不想有”——日本国立社会保障与人口问题研究所的调查显示，且不说未婚、晚婚，甚至没有谈过恋爱、没有性经验、不期望谈恋爱的人也越来越多。照此下去，或许不只是少子化的问题，恐怕整个国家都将消失。

日本社会的少子老龄化问题日益严峻。为了应对少子化问题，政府积极致力于提供育儿帮助、改善女性就业环境等工作，而实际上年轻人岂止说是结婚，他们连对谈恋爱或都逐渐失去了兴趣。

国立社会保障与人口问题研究所2021年6月实施的《出生动向基本调查》显示，在针对单身人士询问是否有过与异性恋爱的经历时，18到19岁的男女受访者有过和没有的比例几乎都是一半一半。即便在20岁以上的年龄段中，也有30%左右的女性和近40%的男性表示“没有恋爱经历”。

观察“无性经验者”的占比变化可以发现，上世纪90年代至本世纪初的前五年，女性的占比趋于下降（即有性经验者增多）；但2005年以后，无性经验者占比再次上升。2021年调查显示，20到24岁、25到29岁、30到34岁这三个年龄段的女性，无性经验者占比分别为52.6%、35.0%和39.7%。无性经验的男性占比也在2005年以后呈现上升趋势。

无交往对象者（没有异性朋友、恋人、订婚对象）的占比，相较2010年和2015年的调查，也呈现出上升趋势。2021年的调查中，64.2%的女性和72.2%的男性没有交往对象；而且，无论男女，大概都有三分之一的受访者表示“不特别期望和异性交往”。

为了解国民对结婚和生育的想法，该研究所每隔5年实施一次《出生动向调查》，此次受新冠疫情影响推迟了一年，所以与上一次调查的间隔时间为6年，调查对象为14011名单身人士和9401对初婚夫妻。本文内容基于针对单身人士的调查数据编辑而成。

标题图片: PIXTA

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