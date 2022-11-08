百岁老人超过9万人，连续52年增加

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人生百年时代逐渐具有了现实意味。退休后的20年、30年、40年……应该如何维持生计？如何做好健康管理？长寿虽然可喜可贺，却要为晚年生活规划烦恼，如今的时代充满了这样的矛盾。

依据截至2022年9月1日的居民基本台账数据，日本现有百岁老人90526人，较上一年增加4016人,并且是连续52年增加。日本是世界上屈指可数的长寿国家，百岁老人的绝大多数是女性，在全体中的占比达89%。

日本国内最长寿的女性是大阪府柏原市的巽Fusa（115岁），最长寿的男性是广岛县神石高原町的中村茂（111岁）。

1963年《老人福祉法》出台时，日本全国共有153名百岁老人，1981年达到1000人，1998年突破了1万人，之后也一直保持着上升趋势。

从各都道府县来看，每10万人中百岁老人最多的是岛根县，平均142.41人，最少的是埼玉县，平均43.62人，相差三倍以上。整体呈现出西高东低的状态，尤其是关东地区等都市圈，单位人口中的百岁老人偏少。

每10万人口中的百岁老人数量

较多的县 较少的县 岛根县 142.41 埼玉县 43.62 高知县 136.84 爱知县 44.78 鸟取县 132.60 千叶县 50.98 鹿儿岛县 125.25 大阪府 51.83 熊本县 118.17 神奈川县 52.06

编辑部依据厚生劳动省发布的数据制作

标题图片：PIXTA

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