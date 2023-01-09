日本医疗费支出创历史新高

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2020年，受到新冠疫情影响，许多民众避免外出看病；而2021年情况发生变化，概算医疗费创下历史新高。随着战后第一次婴儿潮时期出生的一代人逐渐步入75岁高龄，预计未来医疗费还将加速增长。

2021年支付给医疗机构的概算医疗费达到44.2万亿日元，同比增加2.0万亿日元（4.6%），创下历史新高。从细分项来看，“住院”支出为17.6万亿日元，同比增加2.8%，门诊和出诊等“非住院”支出为15.3万亿日元，同比增加7.5%；“处方药”和“牙科”的增幅则分别为2.7%和4.8%。

2020年，受新冠疫情影响，许多民众避免外出看病，医疗费因此出现了减少。2021年依然延续了这种倾向，尽管患者人次（合计看病天数）同比增加了3.3%，但比2019年减少了5.5%，尚不及疫情大流行前的水平。除了老龄化和医疗技术的高难度复杂性的提升外，PCR检测等疫情防控相关工作，也成为推高整体医疗费支出的重要因素。

国民人均医疗费为35.2万日元，同比增加1.7万日元。75岁以下人群平均为23.5万日元，而75岁以上人群则高达93.9万日元，几乎是前者的四倍。

所谓概算医疗费，是指扣除工伤保险费和全额自费等费用后计算得出的全国医疗费总额估算值，基本相当于大约晚一年时间公布的“国民医疗费”（即全国医疗费总额确定值）的98%。受到婴儿潮一代人的老龄化和医疗技术高难度复杂化的影响，医疗费呈增加倾向，并且预计今后仍将继续增长。

标题图片：PIXTA

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