人口老龄化愈演愈烈的日本

日本信息库

经济竞争力上不去，老龄化却领先全球。日本能否给世界分享解决这一课题的智慧？

总务省发布的推算人口数据显示，截至2022年9月15日，日本总人口较前一年减少82万人，而65岁以上老年人则达到创新高的3627万人，同比增加6万人。老年人在总人口中所占的比例也较前一年上升0.03%，达到历史最高水平。

从老年人口细分项来看，女性为2053万人（占女性人口的32.0%），男性为1574万人（占男性人口的26.0%），女性比男性多479万人。

70岁以上人口为2872万人，同比增加39万人（0.4个百分点），75岁以上人口为1937万人，同比增加72万人（0.6个百分点）。作为庞大人口群体的“团块世代（1947至1949年的第一次婴儿潮时期出生的人）”从2022年起陆续年满75岁，所以75岁以上老年人在总人口中所占的比例首次超过了15%。80岁以上人口为1235万人，同比增加41万人（0.4个百分点）。

依据联合国数据对各国老龄化率进行比较可以发现，日本高出排在第二位的意大利（24.1%）5个百分点，以“绝对优势”高居世界第一。

全球老龄化率较高的国家

国家和地区 总人口（万人） 65岁以上（万人） 65岁以上占比（％） 日本 12471 3627 29.1 意大利 5904 1420 24.1 芬兰 554 129 23.3 波多黎各 325 75 22.9 葡萄牙 1027 235 22.9 希腊 1038 237 22.8 马提尼克（岛） 37 8 22.8 德国 8837 1869 22.4 保加利亚 678 152 22.4 克罗地亚 403 90 22.4

出处：总务省《统计专题》/日本的数值为截至2022年9月15日的《人口统计》数据；其他国家和地区的数值，是依据联合国《世界人口展望2022》的预估值推算得出的截至2022年7月1日的数据

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。