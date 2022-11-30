人口老龄化愈演愈烈的日本

人口老龄化愈演愈烈的日本社会 健康与医疗 家庭
经济竞争力上不去，老龄化却领先全球。日本能否给世界分享解决这一课题的智慧？
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总务省发布的推算人口数据显示，截至2022年9月15日，日本总人口较前一年减少82万人，而65岁以上老年人则达到创新高的3627万人，同比增加6万人。老年人在总人口中所占的比例也较前一年上升0.03%，达到历史最高水平。
从老年人口细分项来看，女性为2053万人（占女性人口的32.0%），男性为1574万人（占男性人口的26.0%），女性比男性多479万人。
70岁以上人口为2872万人，同比增加39万人（0.4个百分点），75岁以上人口为1937万人，同比增加72万人（0.6个百分点）。作为庞大人口群体的“团块世代（1947至1949年的第一次婴儿潮时期出生的人）”从2022年起陆续年满75岁，所以75岁以上老年人在总人口中所占的比例首次超过了15%。80岁以上人口为1235万人，同比增加41万人（0.4个百分点）。
依据联合国数据对各国老龄化率进行比较可以发现，日本高出排在第二位的意大利（24.1%）5个百分点，以“绝对优势”高居世界第一。
全球老龄化率较高的国家
|国家和地区
|总人口（万人）
|65岁以上（万人）
|65岁以上占比（％）
|日本
|12471
|3627
|29.1
|意大利
|5904
|1420
|24.1
|芬兰
|554
|129
|23.3
|波多黎各
|325
|75
|22.9
|葡萄牙
|1027
|235
|22.9
|希腊
|1038
|237
|22.8
|马提尼克（岛）
|37
|8
|22.8
|德国
|8837
|1869
|22.4
|保加利亚
|678
|152
|22.4
|克罗地亚
|403
|90
|22.4
出处：总务省《统计专题》/日本的数值为截至2022年9月15日的《人口统计》数据；其他国家和地区的数值，是依据联合国《世界人口展望2022》的预估值推算得出的截至2022年7月1日的数据
标题图片：PIXTA
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