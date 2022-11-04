消费者物价指数上升2.8%，创30年零11个月来最高水平

日本信息库

日本已经连续5个月实现政府和日本银行的夙愿——2%物价稳定目标！但消费者完全高兴不起来。食品和生活必需品价格不断攀升，工资却没有增加，面对恶性物价上涨，人们只能发出无奈的叹息。

总务省近日发布了2022年8月全国消费者物价指数（2020年=100），扣除价格波动较大的生鲜食品的综合指数为102.5，同比上升2.8%。除了受到消费税率上调至8%影响的2014年外，这是自1991年9月（2.8%）以来，即30年零11个月以来的最高水平。俄乌冲突导致能源价格飙升的同时，日元持续贬值推高了进口商品价格。

从类别来看，食品（生鲜除外）上升4.1%，较7月的3.7%扩大了0.4个百分点。原材料涨价、燃料价格飙升造成运输成本上升，日元贬值进一步火上浇油，导致以进口商品为中心，大量商品都在涨价。

电价上涨21.5%（7月为19.6%），城市燃气价格上涨26.4%（7月为24.3%）等，能源相关上升了16.9%（7月为16.2%）。

消费者物价指数已经连续12个月同比上升，并从4月开始连续5个月超出了政府和日本银行提出的2%的“物价稳定目标”。但这种物价上涨并非源于经济形势向好激发的需求增长。成本上升造成的物价上涨，在工资没有增加的情况下，只会单纯加重家庭开支负担。还有人担心，这样会陷入消费低迷导致经济增长减速的恶性循环。

9月20日，日本政府召开内阁会议，决定从新冠疫情与通胀对策预备费用中拨出34846亿日元应对目前的物价上涨。发放给石油批发商的燃油补贴将延长至年底，并为免征居民税的低收入家庭每户发放5万日元现金。

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。