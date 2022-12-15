旅居海外的日本人连续2年减少

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或许是因为受到了新冠疫情全球大流行的影响，2020年和2021年旅居海外的日本人已连续2年减少。

日本外务省近日公布的《旅居海外日本人调查统计》（2022年版）显示，截至2021年10月1日，旅居海外的日本人（逗留时间超过3个月的长期旅居者和永居者）为1344900人，较上一年减少12824人（约0.9%）。“长期旅居者”为807238人（同比减少20678人），“永居者”为537662人（同比增加7854人）。

新冠疫情前，旅居海外的日本人一直呈现逐年增加趋势，2019年达到历史最多的1410356人。但在新冠疫情蔓延后的最近两年，减少了65000多人。

日本人最多的海外城市是美国洛杉矶都市圈（67000人）。其后依次是泰国曼谷（59000人）、美国纽约都市圈（39000人）、中国上海（37000人）、新加坡（36000人）、英国大伦敦都市圈（32000人）。与10年前的2011年相比，曼谷增加了2万人以上，而上海和纽约分别减少了19000人和15000人。

从国家来看，旅美日本人占整体的32%（429000人），在华日本人占整体的8%（107000人）。这两国的日本人合计占到整体的40%。此外，澳大利亚93000人、泰国82000人、加拿大70000人、英国63000人、巴西48000人、德国42000人、韩国41000人、法国36000人。

日本人最多的15个海外城市如下图所示。

标题图片：PIXTA

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