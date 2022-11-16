工作到70岁的时代，高龄就业人数创新高

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“从工作中解放出来，用养老金过上不算宽裕倒也无忧无虑的生活！”——这种想法只是痴人说梦。为了弥补规模日益缩小的在职人群，老年人也被挖掘成为了劳动力，活到老干到老的时代已经到来。

日本总务省的统计显示，2021年65岁以上的就业人口为909万人，同比连续18年增加。65岁以上人口的就业率为25.1%，65到69岁的就业率为50.3%，首次超过半数。

在少子老龄化快速发展，人口不断减少的背景下，由规模日益缩小的在职人群供养老年人的传统机制逐渐变得难以维持。2021年4月，修订版《高龄人群雇佣稳定法》正式施行，要求企业承担相关义务，负责推行规定员工工作到70岁的制度。“过了60就可以逍遥度日”的历史一去不复返，需要工作到70岁的时代已经到来。

从各年龄段高龄就业人数的同比增减情况来看，作为庞大人口群体的“团块世代（指二战后在1947年至1949年第一次婴儿潮时期出生的一代人——译注）”，在他们相继年满65岁的2013年到2016年期间，65到69岁的就业人口出现增加。这一代人开始超过70岁的2017年以后，主要是70岁以上的就业人口在增加。

标题图片：PIXTA

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