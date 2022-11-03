食品涨价潮，家庭开支一年增加约7万日元

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单品涨价50、100日元左右，倒也并不是拿不出这点钱。但一年算下来要多花7万日元，那是相当心痛了。大家不禁会想，这笔钱都可以买一件好看的大衣了，或许还能和家人出去旅游一趟呢……。让我们祈祷工资也能同样上涨吧！

面包、奶酪、点心、啤酒……日常生活所需的食品相继涨价。每次在超市拿起一件商品，都不禁会令人叹气……。

帝国数据库公司针对105家大型食品企业实施的价格调整动向调查显示，截至8月31日，确定会在年内涨价的商品共有20065种。依据这些商品的涨价幅度和总务省《家庭开支调查》数据，就食品涨价对家庭开支的影响进行推算后发现，每个家庭月均负担增加5730日元，全年达到68760日元。

从食品门类来看，负担增加最多的是“加工食品”（2560日元）。据说这是由于大量家庭依赖度较大的冷冻食品涨价造成的。“酒类和饮料”负担增加1285日元。如果没涨价的话，同样的钱大概能多喝6听啤酒……。巧克力等“点心”负担增加814日元。或许只能硬着头皮自我安慰“反正打算减肥，这样正合适”。

从各个收入段的负担增加金额来看，年收1075万日元以上的高收入家庭全年增加负担89150日元，而年收不到329万日元的低收入家庭全年增加负担51423日元。尽管两者月度消费支出存在238900日元的差距，但由于食品涨价而造成的负担增加额，差值仅为3100日元。

帝国数据库公司相关人士指出，越是餐费在支出中占比较高的低收入家庭，食品涨价带来的负担感相对越强，造成的影响可能会更大。

年收 负担增加金额（年/日元） 在消费支出中的占比（%） 329万日元以下 51423 2.3 329万到459万日元 62951 2.2 459万到624万日元 69906 2.2 624万到860万日元 74466 2.0 860万到1075万日元 80867 1.9 1075万日元以上 89150 1.7

出处：帝国数据库公司依据总务省《家庭开支调查/两人以上家庭》年收入数据推算得出

标题图片：PIXTA

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