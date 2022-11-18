民营企业平均工资3年来首次增长

日本信息库

多年前，受到雷曼危机影响，日本男女工资差距有所缩窄，但之后一直保持着平行状态。职位差异、工龄差异、正式员工和零工的差异……各种因素叠加，象征着日本在缩小性别差距方面的落后。

日本国税厅实施的民营企业工资调查显示，从业人员2021年全年平均工资为443.3万日元，同比增加2.4%，3年来首次出现增长。其中，奖金为66.6万日元，同比增加3.1%。

平均工资在2009年大幅下降之后，逐渐缓慢恢复，2018年勉强回升到了雷曼危机前的水平。但新冠疫情暴发第一年的2020年，以被迫停业或缩短营业时间的住宿和餐饮业为主的多个行业，奖金减少，拉低了整体薪酬，涨薪之路举步维艰，至今仍然尚未达到上世纪90年代中后期的水平。

从性别来看，女性为302.0万日元（同比增加3.2%），首次超过300万日元，但相较于男性的545.3万日元（同比增加2.5%）少了243万日元，男女之间依然差距巨大。除董事外的正式员工与包括零工、兼职在内的非正式员工之间的差距为310.8万日元。

正式与非正式员工、女性与男性员工的平均工资差距

正式员工 508.4万日元 女性 302.0万日元 非正式员工 197.6万日元 男性 545.3万日元

出处：国税厅

标题图片：PIXTA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。