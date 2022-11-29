令人艳羡的副业年收300万日元，缺乏进取心和努力则无望达到

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“副业年收300万日元”——听起来真厉害啊！如果可以的话，真想效仿一下。不过，要是缺乏进取心，不能坚持抽出一定时间努力工作，似乎是无法达到这个水平的。

人才服务企业PERSOL CAREER公司针对全国1556名20到59岁的有“副业”人员询问了他们副业年收入情况。结果显示，回答“300万日元以上”的受访者占比为13.2%。

观察副业年收入超过300万日元的200人可以发现，他们当中半数以上（56.5%）是在300万到400万（72人）与400万到500万（41人）之间；副业年收入超过1000万日元的“悍将”也多达23人（11.5%）。

54.5%的受访者表示每月从事副业的工作时间在“20小时以上”，可以看出，他们都投入了一定的时间，而并非片刻的空闲。

关于开始从事副业的契机，回答“提高收入”的受访者占了绝对多数（66.0%），其次是“提升技能”（40.5%）、“有效利用时间”（33.0%）。如果安于现状，没有进取心，不努力杜绝时间浪费，300万日元似乎是挣不到的。

标题图片：PIXTA

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