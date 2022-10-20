日本秋季的代表性花卉：菊

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要说最能代表日本秋季的花卉，那就非菊花莫属了。或许是因为其经常被用作供奉神佛或祭吊故人，有时会让人产生不吉利的负面印象，但日本皇室家徽和日本人护照的纹饰都采用了菊花形象，由此可见，对日本人而言，其自古就是一种高贵而特别的存在。

中国人自古就种植菊花作为药用和食用植物，平安时代，菊花传入日本。五个传统节日（五节句）之一的“重阳节（9月9日）”也是源自中国，日本人在菊花的药效上寄托了祈求健康和长寿的美好愿望。

大约从江户时代前期开始，种植菊花的热潮高涨，多种品种开始出现，还形成了摆放成菊花花坛、制作成菊花人偶等各种各样的赏菊习俗。幕府末期到明治初期，日本的菊花又传到原产地中国和欧洲，掀起了一大园艺热潮。



已成为经典供奉用花的白菊（PIXTA）



厚物菊：数百片花瓣朝向花心层层叠叠盛开的菊花品种（PIXTA）



管物菊：花瓣为空心管状，呈放射状盛放的菊花品种（PIXTA）

据说菊花被用作皇室家徽始于镰仓时代初期，因为当时的后鸟羽上皇喜欢菊花的图案设计并经常使用。明治时期，“十六瓣八重菊花纹”被定为天皇家的家徽，其图形在1926年（大正15年）颁布的《皇室仪制令》中做了精细的规定。



靖国神社神门上的菊花徽纹，直径达150厘米（PIXTA）



日本护照上的菊花图案也是十六瓣菊（PIXTA）



一文字菊：十多片呈舟底形的宽幅花瓣平面状盛开的菊花品种。因酷似菊花家徽，又被称作“御纹章菊”（PIXTA）

菊花也是日本具有代表性的食用花卉。焯水凉拌是较为常见的吃法，特点是带有淡淡的花香和略微的苦味，口感爽脆。用做这道菜的代表性菊花品种是“延命乐”，在其产地山形县被人们亲切地称作“荒唐”。好像他们会一边吃一边打趣地说“竟然吃天皇家的家徽菊花，荒唐！”。



口感爽脆的凉拌菊花（PIXTA）

许多人都把生鱼片上的被称为“Tsuma”的黄色小菊花当作是单纯的点缀装饰，但其实它也是可以食用的。但并不是整朵吃掉，而是把花瓣摘下来撒在酱油里，然后随着生鱼片一起吃。淡淡的香气和苦味可以更好地提升风味。



点缀在生鱼片上的小菊花可以食用（PIXTA）

标题图片 : PIXTA

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