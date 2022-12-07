自然灾害大国日本，年轻人的防灾意识不强

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今年18岁的年轻人，在他们7岁的那一年发生了东日本大地震。日本财团实施的《18岁意识调查》显示，超过半数的受访者表示“非常了解”东日本大地震的灾情和影响，但针对今后可能发生的灾害，则难言做好了充分准备。

日本是个自然灾害多发国家，就年轻人的防灾减灾意识，日本财团在《18岁意识调查》中，统计了1000名17到19岁年轻人的回答。

关于1990年至2022年7月期间日本国内发生的8次地震灾害的灾情和对日常生活的影响，当被询问他们了解多少时，超过半数表示“非常了解”的，仅有2011年的东日本大地震。针对幼年或出生前的地震，许多受访者表示“不了解”，但针对死难者超过6400人的1995年阪神大地震，表示“非常了解”和“有所了解”的受访者比例合计达到了70%以上。

针对中央和地方政府有关部门的防灾减灾工作，认为“到位”和“比较到位”的受访者比例合计仅占30%到40%，多数人认为“不到位”或“不足”。在自由填写栏内，也可以看到许多尖锐的意见，比如“很多事情指望不上地方政府”“只是告诉大家灾害风险，但是没有具体的对策”。

关于个人或家庭是否为可能发生的灾害做了准备，超过30%的受访者所做的准备，只是储备 “食物、应急食品”（31.4%）。“在家中放置灭火器”“准备应急便携式马桶”等，做好灾前准备的受访者还不到10%，而多达27.4%的受访者表示平时毫无准备。

作为发生大规模灾害时的信息获取手段，选择“电视”的受访者最多，占比为45.2%，其次是“推特”（37.9%）和“上网检索”（34.7%）。

标题图片：PIXTA

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