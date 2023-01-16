越搬越远，首都圈企业连续2年“出超”

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近年，出现了企业将位于首都圈的总部迁往大阪或其他地方城市的动向。之前不断加剧的东京“单极集中”现象，在新冠疫情发生后，似乎发生了变化。

根据大型信用调查企业帝国数据库公司实施的企业总部迁移相关调查，2022年上半年（1至6月）从首都圈（东京都、神奈川县、埼玉县、千叶县）迁出和迁入的企业分别为168家和124家，迁出企业比迁入企业多44家，呈“出超”状态。

如果下半年依然维持这种趋势，那么预计首都圈迁出企业将连续2年超过300家，这也是2001至2002年以来，即20年来首次出现这种现象。

新冠疫情发生前，企业迁移的动向在很长一段时间保持着“东京单极集中”的趋势。针对迁移企业“出超”现象，帝国数据库公司分析认为，疫情之下，大量营业收入减少的企业，试图通过将办公场所迁往租金较低的地方城市来重振经营。同时，随着远程办公和视频会议不断普及，也有一些企业出于工作方式改革的考虑“积极”推进总部搬迁工作。

2021年全年企业总部从首都圈搬迁而来最多的10个道府县如下图所示。

有33家企业迁入排在第3位的北海道，与疫情前的2019年（7家）相比，激增近5倍。排在第8位的宫城县（14家，2019年4家）增长也十分明显。

过去，企业总部从首都圈外迁时，除了大阪、爱知等的大城市外，迁往北关东3县（指群马县、栃木县、茨城县——译注）等首都圈近郊的情况也比较多。不过，现在出现了搬迁地越来越远的动向。帝国数据库公司分析称，随着远程办公模式落地生根，较为偏远、人口密度低的地方中心城市，也作为新的总部外迁的有力候选地，逐渐进入了人们的视野。

标题图片：札幌市中心地区的大通公园（PIXTA）

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