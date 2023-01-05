“视力”在家长心中和“学力”同等重要，57%的初中生做过视力矫正

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与昭和年代相比，儿童用眼镜的设计感大大提升，已经成为一种时尚物件。但只有视力变差以后才能体会到裸眼看清东西的方便舒适。各位中小学生朋友们，千万不要在学习和游戏上用眼过度哦！

乐敦制药公司针对全国初中生和小学生家长实施的问卷调查显示，2229名受访者中，847人表示“孩子正在使用眼镜或者隐形眼镜”，也就是说大约2.5位家长中就有一位家长给孩子做了视力矫正。从各个年级来看，小学低年级学生的占比为16.9%，高年级学生的占比为38.5%，初中的占比为56.9%。

当被问及担忧孩子的哪些事情时，选择“视力”的家长比例为61.2%，仅次于排在首位的“学力”（63.0%），可见视力也是家长们的心头大事。其中，给“孩子做了视力矫正”的家长中，84%表示在意“视力”，反映出不愿意孩子视力进一步变差的父母之心。

作为避免孩子视力变差的对策，选择“注意房间光线”的受访者最多，占比为45.2%，其次是“规定使用数码产品的时间”（40.4%）、“规定近距离用眼活动的时间”（37.5%）。另一方面，大约5名家长中就有1人（18.9%）表示“什么都没做”，尤其是初中生的家长更为明显，28.3%表示没有采取任何措施。

标题图片：PIXTA

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