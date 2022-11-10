秋季七草：万叶和歌中可爱的花草，不宜食用，鲜为人知

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春季七草，大概是由于入粥煮食的习惯一直延续到现代，因而为人们熟知。“水芹和荠菜，繁缕还有鼠曲草，加上宝盖草，白萝卜和大头菜”，按五七调排列的口诀朗朗上口，能记住的人也很多。可是能把秋季七草背全的人恐怕就为数不多了吧。不能吃，便没什么存在感？

秋季七草源于《万叶集》中奈良时期歌人山上忆良创作的和歌。

秋の野に 咲きたる花を 指折り（およびおり） かき数ふれば 七種（ななくさ）の花 （秋天原野上盛开的花，屈指数来共有七种。）

萩の花 尾花 葛花 瞿麦（なでしこ）の花 女郎花 また藤袴 朝貌（あさがお）の花 （萩花、尾花、葛花、瞿麦、女郎，亦有藤袴和朝貌。）

萩花（胡枝子）

豆科落叶灌木。从晚夏到秋季盛开，低垂的细茎上绽放紫红色的小花。随风摇曳时别有风趣，《万叶集》中也多次提到。



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桔梗

桔梗科。多年生草本植物，广泛分布于东亚地区。一般认为山上忆良吟咏的“朝貌花”不是现今的“朝颜”，而是桔梗。

桔梗也广泛应用于武家家纹。由桔梗纹衍生出的“阴桔梗”作为明智光秀的家纹也很有名。



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葛花

豆科。根部含有大量淀粉，传统食用方式是制成葛粉后用于烹饪和糕点制作。具有止咳解热功效的汉方药葛根汤广为人知，以野葛的根部干燥后制成的葛根为主要成分，再配伍多味中草药制作而成。

叶片在风中翻转露出背面，因此也称为“里见草”（能看到背面的草）。因日语里“里见”和“怨恨”都念作“urami”，所以也有很多和歌以葛花作枕词（和歌修辞法之一,用在特定词语之前表示修饰或调整音调——译注）。



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藤袴（白头婆）

菊科。多年生草本植物，自生于河滩的湿润草地等处。但随着开发的推进，自生地逐渐消失，藤袴被环境省指定为“近危物种”。藤袴芬芳宜人，在中国一直作为芳香剂使用，比如做成香囊等。



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女郎花（黄花败酱）

败酱科。女郎花，日语念作“Ominaeshi”。其中“Omina”是“女性、美人、佳人”的古语。“eshi”是压倒、压制的意思。所以花名的含义是艳压“Omina”的美丽的花。近亲有男郎花，即白花败酱。



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尾花（芒草）

禾本科。广泛分布于东亚地区的草地上。在日本，中秋的赏月宴有用芒草做装饰的风俗。



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抚子花（瞿麦）

石竹科。广泛分布于北半球。平安时代中期，清少纳言在《枕草子》中记载：“草の花は撫子、唐のはさらなり、大和のもいとめでたし。”（草花当属抚子，唐之物自不待言，大和之物亦善。）“大和抚子”一直被用来指代端庄、温婉的日本女性，还是日本女足运动员的代名词，如今她们已展翅高飞，冲出日本，奔向世界。



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