最新版世界大学排行榜出炉，日本只有东大和京大挺进前200名

最新版世界大学排行榜出炉，日本只有东大和京大挺进前200名教育 社会 财经
《泰晤士高等教育》发布世界大学排行榜。日本上榜的大学中，排名靠前的全是旧帝国大学。依据1886年颁布的《帝国大学令》设立的几所大学，历经130余年，依然保持着卓著的实力。
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英国教育专业杂志《泰晤士高等教育》（THE）公布的2023年版世界大学排行榜显示，日本只有东京大学（39名）和京都大学（68名）挺进前200名。这两所大学的排名均较上一年有所下滑。
英美的大学包揽了前十名，比如英国牛津大学排名第一，美国哈佛大学排名第二。亚洲方面，中国清华大学和北京大学位列第16和17。中国共有11所大学跻身前200名，韩国也有首尔大学等6所大学进入了前200名。
日本除了东大和京大外，东北大学排在201-250名区间，大阪大学排在251-300名区间，名古屋大学排在301-350名区间，东京工业大学排在301-350名区间。（201-400名，以50名为一个单位）
THE 世界大学排行榜2023
|排名（上一年排名）
|大学名
|国家或地区
|1（1）
|牛津大学
|英国
|2（2）
|哈佛大学
|美国
|3（5）
|剑桥大学
|英国
|4（4）
|斯坦福大学
|美国
|5（5）
|麻省理工学院
|美国
|6（2）
|加州理工学院
|美国
|7（7）
|普林斯顿大学
|美国
|8（8）
|加州大学伯克利分校
|美国
|9（9）
|耶鲁大学
|美国
|10（12）
|帝国理工学院
|英国
|16（16）
|清华大学
|中国
|17（16）
|北京大学
|中国
|19（21）
|新加坡大学
|新加坡
|31（30）
|香港大学
|香港地区
|39（35）
|东京大学
|日本
|68（61）
|京都大学
|日本
出处：Times Higher Education World University Rankings
《泰晤士高等教育》依据课程内容、引用论文数、国际性等因素，从综合角度对全球104个国家和地区的1799所大学进行评价后列出了排名。
标题图片：东京大学校园内的银杏落叶（PIXTA）
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