最新版世界大学排行榜出炉，日本只有东大和京大挺进前200名

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《泰晤士高等教育》发布世界大学排行榜。日本上榜的大学中，排名靠前的全是旧帝国大学。依据1886年颁布的《帝国大学令》设立的几所大学，历经130余年，依然保持着卓著的实力。

英国教育专业杂志《泰晤士高等教育》（THE）公布的2023年版世界大学排行榜显示，日本只有东京大学（39名）和京都大学（68名）挺进前200名。这两所大学的排名均较上一年有所下滑。

英美的大学包揽了前十名，比如英国牛津大学排名第一，美国哈佛大学排名第二。亚洲方面，中国清华大学和北京大学位列第16和17。中国共有11所大学跻身前200名，韩国也有首尔大学等6所大学进入了前200名。

日本除了东大和京大外，东北大学排在201-250名区间，大阪大学排在251-300名区间，名古屋大学排在301-350名区间，东京工业大学排在301-350名区间。（201-400名，以50名为一个单位）

THE 世界大学排行榜2023

排名（上一年排名） 大学名 国家或地区 1（1） 牛津大学 英国 2（2） 哈佛大学 美国 3（5） 剑桥大学 英国 4（4） 斯坦福大学 美国 5（5） 麻省理工学院 美国 6（2） 加州理工学院 美国 7（7） 普林斯顿大学 美国 8（8） 加州大学伯克利分校 美国 9（9） 耶鲁大学 美国 10（12） 帝国理工学院 英国 16（16） 清华大学 中国 17（16） 北京大学 中国 19（21） 新加坡大学 新加坡 31（30） 香港大学 香港地区 39（35） 东京大学 日本 68（61） 京都大学 日本

出处：Times Higher Education World University Rankings

《泰晤士高等教育》依据课程内容、引用论文数、国际性等因素，从综合角度对全球104个国家和地区的1799所大学进行评价后列出了排名。

标题图片：东京大学校园内的银杏落叶（PIXTA）

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