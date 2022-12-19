降温了，吃一顿关东煮吧！

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寒冷的季节，咕嘟咕嘟慢慢炖一锅关东煮，吃来热乎入味，暖人心脾。纪文食品公司的调查显示，秋冬期间日本家庭吃关东煮的次数平均每月多达3.02次。

热气腾腾、烹饪简单、营养丰富——说到日本冬季的经典“家庭美食”，恐怕当属汤锅类菜品吧。纪文食品公司（总部位于东京）实施的《家庭汤锅菜调查2022》显示，上一个秋冬季吃过的汤锅类菜品中，绝大多数受访者都选择了“关东煮”，占比为66.3%，其次是“寿喜锅”（51.2%）、“韩国泡菜火锅”（45.1%）。自1999年实施调查以来，关东煮已经连续24年位居第一，或许可以说是日本的国民美食？

关于喜欢的关东煮食材品种，“萝卜”和“鸡蛋”赢得了半数以上受访者的支持。从各个年龄段来看，20到29岁人群最喜欢的三种是萝卜、豆腐泡塞年糕（空心豆腐泡里塞入年糕后扎紧，形似荷包——译注）、鱼肉山芋饼；30到49岁人群最喜欢的是萝卜、鸡蛋、豆腐泡塞年糕；50到59岁人群最喜欢的是萝卜、鸡蛋、魔芋。

除了全国共通的食材外，关东煮里还有许多充满浓郁地方特色的食材品种。比如鸟取县的豆腐筒状鱼糕、宫崎县的超长（约有15厘米）大豆芽、静冈县的黑鱼肉山芋饼（熬制糕状物）、冲绳县的猪蹄等等，可谓不胜枚举。

针对48种关东煮食材，在调查了各都道府县食用率后发现，日本东西部存在明显不同。熬制糕状物中，“筒状鱼糕”和“炸鱼肉饼”在全国的食用率均较高，而沙丁鱼的“汆鱼丸”主要集中于关东地区和东北地区南部，九州和濑户内地区食用“鱼糕”的地方较多。

在全国各地普遍人气较高的“白物（即白色食材）”是“萝卜”和“鸡蛋”。至于其他白物，用面粉制作的“筒状面筋”在关东地区拥有绝对人气；而在西日本的北陆、中国和四国等地区，人们则多食用豆腐和烤豆腐。

标题图片：PIXTA

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