日元汇率跌至32年低位

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日本与世界背道而驰，持续实施货币宽松政策。日元汇率终于跌破150日元兑1美元关口，创泡沫经济崩溃后32年来的最低水平。

东京外汇市场10月20日日元汇率一度跌破1美元兑150日元，创下自1990年8月以来，即32年来的历史低位。

此前，为阻止日元快速贬值，日本政府和日本银行在时隔大约24年之后再次出手，于9月22日在外汇市场上实施了买入日元卖出美元的干预行动。干预之后，日元汇率短暂升至1美元兑145日元以上，但起效时间有限，进入10月以后，日元再次加速贬值。

历史上，日元贬值曾为汽车和电机等行业的出口企业带来更多收益，但随着生产基地不断分散至海外，日元贬值的正面效果已经减弱。莫如说，进口成本的上升被转嫁到食品和能源价格中，给民众家庭开支带来沉重负担。

财务大臣铃木俊一警告称，不会容忍投机造成的过度、剧烈的汇率波动。政府将针对此类动向采取果断措施的态度没有变化”。不过，越来越多市场人士认为，美国旨在遏制通胀的加息行为将趋于长期化，而日本银行仍然坚持继续实施大规模量化宽松政策，在利差不会缩小的格局下，要想阻止日元贬值绝非易事。

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