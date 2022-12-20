“越前”“松叶”“间人”等品牌海蟹都是什么蟹？

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螃蟹是冬季的“美味之王”。或许有不少人都想着在新年里难得奢侈一把，准备订购一些呢吧？虽然有“越前蟹”“松叶蟹”“间人蟹”等各种品牌，但大家是否知道，其实它们都是公的雪蟹呢？

许多海蟹通过渔获的地区或渔港走上了品牌化的道路。阪急交通社对品牌海蟹的知名度实施调查发现，超过半数的受访者知道“越前蟹”（75.0%）和“松叶蟹”（67.0%）这两个品牌，然后是“香住蟹”（20.3%）和“间人蟹”（14.3%）。

顺便提一句，虽然品牌各有不同，但其实它们全都是“灰眼雪蟹”和“红眼雪蟹”的公蟹。毫无疑问，无论哪一种都非常鲜美！

越前蟹

在福井县的渔港捕获的雪蟹公蟹，在雪蟹中被视为顶尖级

松叶蟹

在山阴地区捕获的雪蟹公蟹，据说是将其细长的蟹腿比喻成松叶而得名

香住蟹

在兵库县北部的香住渔港捕获的“红眼雪蟹”。因为捕捞期（9月到次年5月）比松叶蟹长，渔获量也比松叶蟹多，所以价格比较平易近人

间人蟹

在京都北部的间人港捕获的松叶蟹

舞鹤蟹

在京都舞鹤港捕获的松叶蟹中，重量超过800克且形状完好的蟹

加能蟹

在石川县捕获的雪蟹公蟹

津居山蟹

在兵库县津居山港捕获的松叶蟹

高志红蟹

在富山县捕获的红眼雪蟹

柴山蟹

在兵库县柴山渔港捕获的松叶蟹

关于“螃蟹怎么吃最鲜美”这个问题，绝大多数受访者选择“煮”，占比达41.7%；选择“生食（刺身）”的受访者次之，占比为17.1%。另外，虽然整体占比不高，但静冈、爱知、三重等东海地区的许多受访者支持“油炸”。



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