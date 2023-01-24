日本40到49岁年龄段女性体力明显下降

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日本体育厅近日公布的2021年度体力与运动能力调查结果显示，过去的十年里，40到49岁年龄段的女性体力测试总分和运动实施率都大幅下降。

从女性受访者的情况来看，儿童期到35岁、55岁到79岁这几个年龄段的体力测试总分较10年前有所上升；与之形成鲜明对比的，是40到54岁年龄段的得分大幅下降。将2012年的结果设为100进行比较来看，2021年40到44岁女性为95.6，45到49岁女性为95.7，50到54岁女性为96.8。

同年龄段男性分别为100.6、98.0、98.9。女性体力下降的情况比较明显。对此，参与调查的专家分析称，原因可能在于该年龄段的受访者忙于工作、家务或照顾孩子，尤其是女性，可以轻松随意运动的环境较少。

将2021年的体力测试结果与疫情前的2019年进行比较，有的年龄段体力上升，有的年龄段体力下降，整体上并没有看到什么明确的倾向。

以下图表归纳了各个年龄段运动习惯（是否每周运动一次以上）的变化。可以发现，工作年龄段的女性中，日常运动锻炼的人不多，且比10年前还有所减少（蓝色变深）。

调查于2021年5月至10月实施，对象为日本全国年龄在6岁到79岁之间的48000名普通民众。划分青少年（6到19岁）、成年人（20到64岁）、老年人（65到79岁）三个人群组别，开展了6到8项体力测试，并对运动习惯等也进行了调查。

标题图片：PIXTA

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