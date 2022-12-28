无酒精饮料市场，在疫情中不断扩大

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在日本政府发布新冠疫情紧急状态宣言，严格限制餐饮店提供酒精饮品的那段时期，出于“哪怕只是意思一下也好”的想法，许多餐饮店推出了无醇啤酒和精心调制的个性化鸡尾酒饮品。“没想到不含酒精也很好喝！不喝醉也开心！”——一个新的世界展现在了人们的面前！？

三得利公司的推算数据显示，2021年无酒精饮料市场销量为4009万箱，同比增长15%，创历史新高。自2015年以来，已经连续7年增长。同时，该公司还预测2022年市场销量将进一步扩大，达到4171万箱，同比增长4%。（换算1箱350ml×24瓶，共计8.4L）

三得利9月上旬针对东京、神奈川、埼玉、千叶1都3县的30000名20到69岁居民实施的调查显示，53.2%的受访者喝过无酒精饮料。曾在家中喝过这类饮料的受访者（n=12387）中，37.8%每月喝1次以上，21.8%每周喝1次以上。

针对每月在家喝1次以上无酒精饮料的受访者,当被询问到今后的饮用机会时，近半数（46.3%）表示“可能会增多”，看来市场规模还将继续扩大。

关于饮用量比发生新冠疫情之前增加的理由，选择“变得好喝了”的受访者最多，占比为58.6%，其次是“在意身体健康”（42.1%）和“换换心情”（32.7%）。

针对在家喝无醇啤酒的受访者，当被询问是否还会饮用其他无酒精饮料及具体品类时，选择柠檬沙瓦风味的人超过半数，占比为52.5%；其次是烧酒苏打水风味饮料、鸡尾酒风味饮料。

标题图片：PIXTA

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