2022结婚动向调查，超过八成受访者犹豫过是否举办婚礼婚宴

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人力资源巨头Recruit公司旗下结婚信息服务杂志《Zexy》实施的调查显示，新冠疫情对普通民众的人生大事也造成了巨大影响。

Recruit公司旗下结婚信息服务杂志《Zexy》实施的《结婚动向调查2022》显示，针对2021年举办的婚礼、婚宴和婚庆派对，表示当时“非常犹豫”和“有些犹豫”的新人占到了83.8%。尽管这一数字较2020年（超过90%）略有改善，但可以看出要接受“大量人员聚集”的心理门槛依然很高。

调查于2022年4到5月以邮递问卷方式实施。对象为2021年举行了婚礼或婚宴的5838人，收到了4016份回答。

2021年的婚礼、婚宴等平均总花销为303.8万日元，虽然较上一年调查回升了11.5万日元，但与新冠疫情前相比仍然低了50万日元左右。最主要的原因是招待的宾客减少，疫情前基本在六七十人左右，但2020年和2021年分别为42.8人和43.2人，规模明显缩小。宾客人数减少，而人均费用则高于疫情之前，达到了9.8万日元。新人收到的红包总额较上一年略有回升，但仍然只有180.4万日元。

标题图片：PIXTA

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