日本队点球大战惜败，无缘世界杯八强 出征世界杯的26名“武士”简介

日本队点球大战惜败，无缘世界杯八强 出征世界杯的26名“武士”简介体育 社会
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连续第七次出征世界杯的日本队（国际足联排名第24位）在小组赛中两次上演逆转好戏，击败了昔日冠军德国队和西班牙队，以小组第一的身份从被称作“死亡之组”的E组晋级，震惊了世界。
12月5日对战克罗地亚的比赛中，前半场40分钟过后，前田大然率先踢进一球，后半场开始后不久被追平，进行了30分钟的加时赛后依然未能打破1比1的僵局。最终在点球大战中以1比3惜败。第四次挺进八分之一决赛依然无缘八强，未能看到“新的风景”。
2022年卡塔尔世界杯 日本队比赛日程
小组赛（E组）
|日本时间
|对手
|第1轮
|11/23 22:00
|德国 2-1逆转取胜
|第2轮
|11/27 19:00
|哥斯达黎加 0-1失利
|第3轮
|12/2 4:00
|西班牙 2-1逆转取胜
八分之一决赛
|日本时间
|对手
|16强
|12/6 00:00
|克罗地亚 点球大战失利，无缘八强
2022年卡塔尔世界杯 日本国家队阵容
■主教练
森保一 MORIYASU Hajime
生日/年龄 1968.08.23 54岁
执教经历
2012-2017年 广岛三箭俱乐部 主教练
2017年 U-20日本国家队主教练
2018年 U-21日本国家队主教练
2018年起 SAMURAI BLUE（日本国家队） 主教练
■门将（GK）
1 川岛永嗣 KAWASHIMA Eiji
生日/年龄 1983.03.20 39岁
身高/体重 185cm 82kg
代表国家出战场数/失球 95场 104失球
国家队首秀 2008.02.17 对战朝鲜队
世界杯出战经历 2010年 4场、2014年3场、2018年 4场
俱乐部生涯 大宫松鼠→名古屋鲸鱼→川崎前锋→皇家利尔斯（比利时）→标准烈日（比利时）→邓迪联（苏格兰）→梅斯（法国）→斯特拉斯堡（法国）
12 权田修一 GONDA Shuichi
生日/年龄 1989.03.03 33歳
身高/体重 187cm 84kg
代表国家出战场数/失球 33场 14失球
国家队首秀 2010.01.06 对战也门队
世界杯出战经历 2014年 0场
俱乐部生涯 东京→霍恩（奥地利）→鸟栖砂岩→波尔蒂芒人（葡萄牙）→清水心跳
23 丹尼尔•施密特 SCHMIDT Daniel
生日/年龄 1992.02.03 30岁
身高/体重 197cm 88kg
代表国家出战场数/失球 11场 8失球
国家队首秀 2018.11.16 对战委内瑞拉队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 仙台维加泰→熊本深红→仙台维加泰→熊本深红→松本山雅→仙台维加泰→圣图尔登（比利时）
■后卫（DF）
5 长友佑都 NAGATOMO Yuto
生日/年龄 1986.09.12 36岁
身高/体重 170cm 68kg
代表国家出战场数/得分 137场 4分
国家队首秀 2008.05.24 对战科特迪瓦队
世界杯出战经历 2010年 4场、2014年 3场、2018年 4场
俱乐部生涯 东京→切塞纳（意大利）→国际米兰（意大利）→加拉塔萨雷（土耳其）→马赛（法国）→东京
22 吉田麻也 YOSHIDA Maya
生日/年龄 1988.08.24 34岁
身高/体重 189cm 87kg
代表国家出战场数/得分 121场 12分
国家队首秀 2010.01.06 对战也门队
世界杯出战经历 2014年 3场、2018年 4场
俱乐部生涯 名古屋鲸八→芬洛（荷兰）→南安普顿（英格兰）→桑普多利亚（意大利）→沙尔克04（德国）
19 酒井宏树 SAKAI Hiroki
生日/年龄 1990.04.12 32岁
身高/体重 183cm 78kg
代表国家出战场数/得分 71场 1分
国家队首秀 2012.05.23 对战阿塞拜疆队
世界杯出战经历 2014年 0场、2018年 4场
俱乐部生涯 柏太阳神→汉诺威96（德国）→马赛（法国）→浦和红钻
3 谷口彰悟 TANIGUCHI Shogo
生日/年龄 1991.07.15 31岁
身高/体重 183cm 75kg
代表国家出战场数/得分 13场 0分
国家队首秀 2015.06.11 对战伊拉克队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 川崎前锋
2 山根视来 YAMANE Miki
生日/年龄 1993.12.22 28歳
身高/体重 178cm 72kg
代表国家出战场数/得分 14场 2分
国家队首秀 2021.03.25 对战韩国队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 湘南比马→川崎前锋
4 板仓滉 ITAKURA Kou
生日/年龄 1997.01.27 25岁
身高/体重 186cm 75kg
代表国家出战场数/得分 12场 1分
国家队首秀 2019.06.20 对战乌拉圭队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 川崎前锋→仙台维加泰→曼彻斯特城（英格兰）→格罗宁根（荷兰）→沙尔克04（德国）→门兴格拉德巴赫（德国）
16 富安健洋 TOMIYASU Takehiro
生日/年龄 1998.11.05 23岁
身高/体重 187cm 84kg
代表国家出战场数/得分 29场 1分
国家队首秀 2018.10.12 对战巴拿马队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 福冈黄蜂→圣图尔登（比利时）→博洛尼亚（意大利）→阿森纳（英格兰）
26 伊藤洋辉 ITO Hiroki
生日/年龄 1999.05.12 23岁
身高/体重 186cm 78kg
代表国家出战场数/得分 5场 0分
国家队首秀 2022.06.02 对战巴拉圭队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 磐田喜悦→名古屋鲸鱼→磐田喜悦→斯图加特（德国）
■中场/前锋（MF/FW）
7 柴崎岳 SHIBASAKI Gaku
生日/年龄 1992.05.28 30岁
身高/体重 175cm 64kg
代表国家出战场数/得分 59场 3分
国家队首秀 2014.09.09 对战委内瑞拉队
世界杯出战经历 2018年 4场
俱乐部生涯 鹿岛鹿角→特内里费（西班牙）→赫塔菲（西班牙）→拉科鲁尼亚（西班牙）→莱加内斯（西班牙）
6 远藤航 ENDO Wataru
生日/年龄 1993.02.09 29岁
身高/体重 178cm 76kg
代表国家出战场数/得分 43场 2分
国家队首秀 2015.08.02 对战朝鲜队
世界杯出战经历 2018年 0场
俱乐部生涯 湘南比马→浦和红钻→圣图尔登（比利时）→斯图加特（德国）
14 伊东纯也 ITO Junya
生日/年龄 1993.03.09 29岁
身高/体重 176cm 66kg
代表国家出战场数/得分 38场 9分
国家队首秀 2017.12.09 对战朝鲜队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 甲府风林→柏太阳神→亨克（比利时）→兰斯（法国）
18 浅野拓磨 ASANO Takuma
生日/年龄 1994.11.10 27岁
身高/体重 173cm 71kg
代表国家出战场数/得分 36场 7分
国家队首秀 2015.08.02 对战朝鲜队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 广岛三箭→阿森纳（英格兰）→斯图加特（德国）→汉诺威96（德国）→贝尔格莱德游击队（塞尔维亚）→波鸿（德国）
10 南野拓实 MINAMINO Takumi
生日/年龄 1995.01.16 27岁
身高/体重 174cm 68kg
代表国家出战场数/得分 43场 17分
国家队首秀 2015.10.13 对战伊朗队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 大阪樱花→萨尔茨堡红牛（澳大利亚）→利物浦（英格兰）→南安普顿（英格兰）→利物浦（英格兰）→摩纳哥（法国）
13 守田英正 MORITA Hidemasa
生日/年龄 1995.05.10 27岁
身高/体重 177cm 74kg
代表国家出战场数/得分 17场 2分
国家队首秀 2018.09.11 对战哥斯达黎加队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 川崎前锋→圣克拉拉（葡萄牙）→葡萄牙体育（葡萄牙）
15 镰田大地 KAMADA Daichi
生日/年龄 1996.08.05 26岁
身高/体重 180cm 72kg
代表国家出战场数/得分 21场 6分
国家队首秀 2019.03.22 对战哥伦比亚队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 鸟栖砂岩→法兰克福（德国）→圣图尔登（比利时）→法兰克福（德国）
24 相马勇纪 SOMA Yuki
生日/年龄 1997.02.25 25岁
身高/体重 166cm 68kg
代表国家出战场数/得分 7场 3分
国家队首秀 2019.12.10 对战中国队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 名古屋鲸鱼→鹿岛鹿角→名古屋鲸鱼
9 三笘薫 MITOMA Kaoru
生日/年龄 1997.05.20 25岁
身高/体重 178cm 73kg
代表国家出战场数/得分 9场 5分
国家队首秀 2021.11.16 对战阿曼队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 川崎前锋→圣吉罗斯联合（比利时）→布莱顿（英格兰）
25 前田大然 MAEDA Daizen
生日/年龄 1997.10.20 25岁
身高/体重 173cm 67kg
代表国家出战场数/得分 8场 1分
国家队首秀 2019.06.17 对战智利队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 松本山雅→水户蜀葵→松本山雅→马德拉航海（葡萄牙）→横滨水手→凯尔特人（苏格兰）
8 堂安律 DOAN Ritsu
生日/年龄 1998.06.16 24岁
身高/体重 172cm 70kg
代表国家出战场数/得分 28场 3分
国家队首秀 2018.09.11 对战哥斯达黎加队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 大阪钢巴→格罗宁根（荷兰）→埃因霍温（荷兰）→比勒费尔德（德国）→埃因霍温（荷兰）→弗赖堡（德国）
21 上田绮世 UEDA Ayase
生日/年龄 1998.08.28 24岁
身高/体重 182cm 76kg
代表国家出战场数/得分 10场 0分
国家队首秀 2019.06.17 对战智利队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 鹿岛鹿角→色格拉布鲁日（比利时）
17 田中碧 TANAKA Ao
生日/年龄 1998.09.10 24岁
身高/体重 180cm 75kg
代表国家出战场数/得分 14场 2分
国家队首秀 2019.12.14 对战中国香港队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 川崎前锋→杜塞尔多夫（德国）
20 町野修斗 MACHINO Shuto
生日/年龄 1999.09.30 23岁
身高/体重 185cm 77kg
代表国家出战场数/得分 4场 3分
国家队首秀 2022.07.19 对战中国香港队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 横滨水手→北九州向日葵→横滨水手→北九州向日葵→湘南比马
11 久保建英 KUBO Takefusa
生日/年龄 2001.06.04 21岁
身高/体重 173cm 67kg
代表国家出战场数/得分 19场 1分
国家队首秀 2019.06.09 对战萨瓦尔多队
世界杯出战经历 0
俱乐部生涯 横滨水手→东京→皇家马德里（西班牙）→皇家马略卡（西班牙）→比利亚雷亚尔（西班牙）→赫塔菲（西班牙）→皇家马德里（西班牙）→皇家马略卡（西班牙）→皇家社会（西班牙）
标题图片：日本队在足球世界杯八分之一决赛中被淘汰出局，浅野拓磨（波鸿）和谷口翔吾（川崎前锋）愕然失色
文内教练和球员图片：日本足球协会©JFA
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