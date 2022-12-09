日本信息库

日本队点球大战惜败，无缘世界杯八强 出征世界杯的26名“武士”简介

体育 社会

12月5日（日本时间6日零时），日本队与克罗地亚队展开2022卡塔尔世界杯足球赛八分之一决赛对战。前半场40分钟过后，日本球员前田大然（凯尔特人俱乐部）先发制人，拿下一分，但后半场被追平，经过30分钟的加时赛依然未能决出胜负。最终在点球大战中不敌克罗地亚。尽管日本在小组赛中战胜了曾经夺冠的德国队和西班牙队，以E组第一名身份连续第二次挺进了世界杯八分之一决赛，但此次也未能更进一步地跻身八强。
  • English
  • 日本語
  • 简体字
  • 繁體字
  • Français
  • Español
  • العربية
  • Русский

连续第七次出征世界杯的日本队（国际足联排名第24位）在小组赛中两次上演逆转好戏，击败了昔日冠军德国队和西班牙队，以小组第一的身份从被称作“死亡之组”的E组晋级，震惊了世界。

12月5日对战克罗地亚的比赛中，前半场40分钟过后，前田大然率先踢进一球，后半场开始后不久被追平，进行了30分钟的加时赛后依然未能打破1比1的僵局。最终在点球大战中以1比3惜败。第四次挺进八分之一决赛依然无缘八强，未能看到“新的风景”。

2022年卡塔尔世界杯　日本队比赛日程

小组赛（E组）

日本时间 对手
第1轮 11/23　22:00 德国　　　2-1逆转取胜
第2轮 11/27　19:00 哥斯达黎加　0-1失利
第3轮 12/2　4:00 西班牙　　2-1逆转取胜

八分之一决赛

日本时间 对手
16强 12/6　00:00 克罗地亚  点球大战失利，无缘八强

2022年卡塔尔世界杯　日本国家队阵容

■主教练

森保一 MORIYASU Hajime

森保一

生日/年龄   1968.08.23 54岁

执教经历
2012-2017年   广岛三箭俱乐部 主教练
2017年   U-20日本国家队主教练
2018年   U-21日本国家队主教练
2018年起   SAMURAI BLUE（日本国家队） 主教练

■门将（GK）

1   川岛永嗣 KAWASHIMA Eiji

川岛永嗣

生日/年龄   1983.03.20 39岁
身高/体重   185cm 82kg
代表国家出战场数/失球   95场 104失球
国家队首秀   2008.02.17   对战朝鲜队
世界杯出战经历   2010年 4场、2014年3场、2018年 4场
俱乐部生涯   大宫松鼠→名古屋鲸鱼→川崎前锋→皇家利尔斯（比利时）→标准烈日（比利时）→邓迪联（苏格兰）→梅斯（法国）→斯特拉斯堡（法国）

12   权田修一 GONDA Shuichi

权田修一

生日/年龄   1989.03.03 33歳
身高/体重   187cm 84kg
代表国家出战场数/失球   33场 14失球
国家队首秀   2010.01.06   对战也门队
世界杯出战经历   2014年 0场
俱乐部生涯   东京→霍恩（奥地利）→鸟栖砂岩→波尔蒂芒人（葡萄牙）→清水心跳

23   丹尼尔•施密特 SCHMIDT Daniel

丹尼尔・施密特

生日/年龄   1992.02.03 30岁
身高/体重   197cm 88kg
代表国家出战场数/失球   11场 8失球
国家队首秀   2018.11.16   对战委内瑞拉队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   仙台维加泰→熊本深红→仙台维加泰→熊本深红→松本山雅→仙台维加泰→圣图尔登（比利时）

■后卫（DF）

5   长友佑都 NAGATOMO Yuto

长友佑都

生日/年龄   1986.09.12 36岁
身高/体重   170cm 68kg
代表国家出战场数/得分   137场 4分
国家队首秀   2008.05.24   对战科特迪瓦队
世界杯出战经历   2010年 4场、2014年 3场、2018年 4场
俱乐部生涯   东京→切塞纳（意大利）→国际米兰（意大利）→加拉塔萨雷（土耳其）→马赛（法国）→东京

22   吉田麻也 YOSHIDA Maya

吉田麻也

生日/年龄   1988.08.24 34岁
身高/体重   189cm 87kg
代表国家出战场数/得分   121场 12分
国家队首秀   2010.01.06   对战也门队
世界杯出战经历   2014年 3场、2018年 4场
俱乐部生涯   名古屋鲸八→芬洛（荷兰）→南安普顿（英格兰）→桑普多利亚（意大利）→沙尔克04（德国）

19   酒井宏树 SAKAI Hiroki

酒井宏树

生日/年龄   1990.04.12 32岁
身高/体重   183cm 78kg
代表国家出战场数/得分   71场 1分
国家队首秀   2012.05.23   对战阿塞拜疆队
世界杯出战经历   2014年 0场、2018年 4场
俱乐部生涯   柏太阳神→汉诺威96（德国）→马赛（法国）→浦和红钻

3   谷口彰悟 TANIGUCHI Shogo

谷口彰悟

生日/年龄   1991.07.15 31岁
身高/体重   183cm 75kg
代表国家出战场数/得分   13场 0分
国家队首秀   2015.06.11   对战伊拉克队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   川崎前锋

2   山根视来 YAMANE Miki

山根视来

生日/年龄   1993.12.22 28歳
身高/体重   178cm 72kg
代表国家出战场数/得分   14场 2分
国家队首秀   2021.03.25   对战韩国队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   湘南比马→川崎前锋

4   板仓滉 ITAKURA Kou

板仓滉

生日/年龄   1997.01.27 25岁
身高/体重   186cm 75kg
代表国家出战场数/得分   12场 1分
国家队首秀   2019.06.20   对战乌拉圭队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   川崎前锋→仙台维加泰→曼彻斯特城（英格兰）→格罗宁根（荷兰）→沙尔克04（德国）→门兴格拉德巴赫（德国）

16   富安健洋 TOMIYASU Takehiro

富安健洋

生日/年龄   1998.11.05 23岁
身高/体重   187cm 84kg
代表国家出战场数/得分   29场 1分
国家队首秀   2018.10.12   对战巴拿马队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   福冈黄蜂→圣图尔登（比利时）→博洛尼亚（意大利）→阿森纳（英格兰）

26   伊藤洋辉 ITO Hiroki

伊藤洋辉

生日/年龄   1999.05.12 23岁
身高/体重   186cm 78kg
代表国家出战场数/得分   5场 0分
国家队首秀   2022.06.02   对战巴拉圭队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   磐田喜悦→名古屋鲸鱼→磐田喜悦→斯图加特（德国）

■中场/前锋（MF/FW）

7   柴崎岳 SHIBASAKI Gaku

柴崎岳

生日/年龄   1992.05.28 30岁
身高/体重   175cm 64kg
代表国家出战场数/得分   59场 3分
国家队首秀   2014.09.09   对战委内瑞拉队
世界杯出战经历  2018年 4场
俱乐部生涯   鹿岛鹿角→特内里费（西班牙）→赫塔菲（西班牙）→拉科鲁尼亚（西班牙）→莱加内斯（西班牙）

6   远藤航 ENDO Wataru

远藤航

生日/年龄   1993.02.09 29岁
身高/体重   178cm 76kg
代表国家出战场数/得分   43场 2分
国家队首秀   2015.08.02   对战朝鲜队
世界杯出战经历   2018年 0场
俱乐部生涯   湘南比马→浦和红钻→圣图尔登（比利时）→斯图加特（德国）

14   伊东纯也 ITO Junya

伊东纯也

生日/年龄   1993.03.09 29岁
身高/体重   176cm 66kg
代表国家出战场数/得分   38场 9分
国家队首秀   2017.12.09   对战朝鲜队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   甲府风林→柏太阳神→亨克（比利时）→兰斯（法国）

18   浅野拓磨 ASANO Takuma

浅野拓磨

生日/年龄   1994.11.10 27岁
身高/体重   173cm 71kg
代表国家出战场数/得分   36场 7分
国家队首秀   2015.08.02   对战朝鲜队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   广岛三箭→阿森纳（英格兰）→斯图加特（德国）→汉诺威96（德国）→贝尔格莱德游击队（塞尔维亚）→波鸿（德国）

10   南野拓实 MINAMINO Takumi

南野拓实

生日/年龄   1995.01.16 27岁
身高/体重   174cm 68kg
代表国家出战场数/得分   43场 17分
国家队首秀   2015.10.13   对战伊朗队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   大阪樱花→萨尔茨堡红牛（澳大利亚）→利物浦（英格兰）→南安普顿（英格兰）→利物浦（英格兰）→摩纳哥（法国）

13   守田英正 MORITA Hidemasa

守田英正

生日/年龄   1995.05.10 27岁
身高/体重   177cm 74kg
代表国家出战场数/得分   17场 2分
国家队首秀   2018.09.11   对战哥斯达黎加队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   川崎前锋→圣克拉拉（葡萄牙）→葡萄牙体育（葡萄牙）

15   镰田大地 KAMADA Daichi

镰田大地

生日/年龄   1996.08.05 26岁
身高/体重   180cm 72kg
代表国家出战场数/得分   21场 6分
国家队首秀   2019.03.22   对战哥伦比亚队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   鸟栖砂岩→法兰克福（德国）→圣图尔登（比利时）→法兰克福（德国）

24   相马勇纪 SOMA Yuki

相马勇纪

生日/年龄   1997.02.25 25岁
身高/体重   166cm 68kg
代表国家出战场数/得分   7场 3分
国家队首秀   2019.12.10   对战中国队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   名古屋鲸鱼→鹿岛鹿角→名古屋鲸鱼

9   三笘薫 MITOMA Kaoru

三笘薫

生日/年龄   1997.05.20 25岁
身高/体重   178cm 73kg
代表国家出战场数/得分   9场 5分
国家队首秀   2021.11.16   对战阿曼队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   川崎前锋→圣吉罗斯联合（比利时）→布莱顿（英格兰）

25   前田大然 MAEDA Daizen

前田大然

生日/年龄   1997.10.20 25岁
身高/体重   173cm 67kg
代表国家出战场数/得分   8场 1分
国家队首秀   2019.06.17   对战智利队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   松本山雅→水户蜀葵→松本山雅→马德拉航海（葡萄牙）→横滨水手→凯尔特人（苏格兰）

8   堂安律 DOAN Ritsu

堂安律

生日/年龄   1998.06.16 24岁
身高/体重   172cm 70kg
代表国家出战场数/得分   28场 3分
国家队首秀   2018.09.11   对战哥斯达黎加队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   大阪钢巴→格罗宁根（荷兰）→埃因霍温（荷兰）→比勒费尔德（德国）→埃因霍温（荷兰）→弗赖堡（德国）

21   上田绮世 UEDA Ayase

上田绮世

生日/年龄   1998.08.28 24岁
身高/体重   182cm 76kg
代表国家出战场数/得分   10场 0分
国家队首秀   2019.06.17   对战智利队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   鹿岛鹿角→色格拉布鲁日（比利时）

17   田中碧 TANAKA Ao

田中碧

生日/年龄   1998.09.10 24岁
身高/体重   180cm 75kg
代表国家出战场数/得分   14场 2分
国家队首秀   2019.12.14   对战中国香港队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   川崎前锋→杜塞尔多夫（德国）

20   町野修斗 MACHINO Shuto

町野修斗

生日/年龄   1999.09.30 23岁
身高/体重   185cm 77kg
代表国家出战场数/得分   4场 3分
国家队首秀   2022.07.19   对战中国香港队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   横滨水手→北九州向日葵→横滨水手→北九州向日葵→湘南比马

11   久保建英 KUBO Takefusa

久保建英

生日/年龄   2001.06.04 21岁
身高/体重   173cm 67kg
代表国家出战场数/得分   19场 1分
国家队首秀   2019.06.09   对战萨瓦尔多队
世界杯出战经历   0
俱乐部生涯   横滨水手→东京→皇家马德里（西班牙）→皇家马略卡（西班牙）→比利亚雷亚尔（西班牙）→赫塔菲（西班牙）→皇家马德里（西班牙）→皇家马略卡（西班牙）→皇家社会（西班牙）

标题图片：日本队在足球世界杯八分之一决赛中被淘汰出局，浅野拓磨（波鸿）和谷口翔吾（川崎前锋）愕然失色

文内教练和球员图片：日本足球协会©JFA

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。

世界杯 卡塔尔 西班牙 德国 日本队 克罗地亚队 比赛日程 森保一 点球大战