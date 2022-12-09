日本队点球大战惜败，无缘世界杯八强 出征世界杯的26名“武士”简介

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12月5日（日本时间6日零时），日本队与克罗地亚队展开2022卡塔尔世界杯足球赛八分之一决赛对战。前半场40分钟过后，日本球员前田大然（凯尔特人俱乐部）先发制人，拿下一分，但后半场被追平，经过30分钟的加时赛依然未能决出胜负。最终在点球大战中不敌克罗地亚。尽管日本在小组赛中战胜了曾经夺冠的德国队和西班牙队，以E组第一名身份连续第二次挺进了世界杯八分之一决赛，但此次也未能更进一步地跻身八强。

连续第七次出征世界杯的日本队（国际足联排名第24位）在小组赛中两次上演逆转好戏，击败了昔日冠军德国队和西班牙队，以小组第一的身份从被称作“死亡之组”的E组晋级，震惊了世界。

12月5日对战克罗地亚的比赛中，前半场40分钟过后，前田大然率先踢进一球，后半场开始后不久被追平，进行了30分钟的加时赛后依然未能打破1比1的僵局。最终在点球大战中以1比3惜败。第四次挺进八分之一决赛依然无缘八强，未能看到“新的风景”。

2022年卡塔尔世界杯 日本队比赛日程

小组赛（E组）

日本时间 对手 第1轮 11/23 22:00 德国 2-1逆转取胜 第2轮 11/27 19:00 哥斯达黎加 0-1失利 第3轮 12/2 4:00 西班牙 2-1逆转取胜

八分之一决赛

日本时间 对手 16强 12/6 00:00 克罗地亚 点球大战失利，无缘八强

2022年卡塔尔世界杯 日本国家队阵容

■主教练

森保一 MORIYASU Hajime

生日/年龄 1968.08.23 54岁

执教经历

2012-2017年 广岛三箭俱乐部 主教练

2017年 U-20日本国家队主教练

2018年 U-21日本国家队主教练

2018年起 SAMURAI BLUE（日本国家队） 主教练

■门将（GK）

1 川岛永嗣 KAWASHIMA Eiji

生日/年龄 1983.03.20 39岁

身高/体重 185cm 82kg

代表国家出战场数/失球 95场 104失球

国家队首秀 2008.02.17 对战朝鲜队

世界杯出战经历 2010年 4场、2014年3场、2018年 4场

俱乐部生涯 大宫松鼠→名古屋鲸鱼→川崎前锋→皇家利尔斯（比利时）→标准烈日（比利时）→邓迪联（苏格兰）→梅斯（法国）→斯特拉斯堡（法国）

12 权田修一 GONDA Shuichi

生日/年龄 1989.03.03 33歳

身高/体重 187cm 84kg

代表国家出战场数/失球 33场 14失球

国家队首秀 2010.01.06 对战也门队

世界杯出战经历 2014年 0场

俱乐部生涯 东京→霍恩（奥地利）→鸟栖砂岩→波尔蒂芒人（葡萄牙）→清水心跳

23 丹尼尔•施密特 SCHMIDT Daniel

生日/年龄 1992.02.03 30岁

身高/体重 197cm 88kg

代表国家出战场数/失球 11场 8失球

国家队首秀 2018.11.16 对战委内瑞拉队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 仙台维加泰→熊本深红→仙台维加泰→熊本深红→松本山雅→仙台维加泰→圣图尔登（比利时）

■后卫（DF）

5 长友佑都 NAGATOMO Yuto

生日/年龄 1986.09.12 36岁

身高/体重 170cm 68kg

代表国家出战场数/得分 137场 4分

国家队首秀 2008.05.24 对战科特迪瓦队

世界杯出战经历 2010年 4场、2014年 3场、2018年 4场

俱乐部生涯 东京→切塞纳（意大利）→国际米兰（意大利）→加拉塔萨雷（土耳其）→马赛（法国）→东京

22 吉田麻也 YOSHIDA Maya

生日/年龄 1988.08.24 34岁

身高/体重 189cm 87kg

代表国家出战场数/得分 121场 12分

国家队首秀 2010.01.06 对战也门队

世界杯出战经历 2014年 3场、2018年 4场

俱乐部生涯 名古屋鲸八→芬洛（荷兰）→南安普顿（英格兰）→桑普多利亚（意大利）→沙尔克04（德国）

19 酒井宏树 SAKAI Hiroki

生日/年龄 1990.04.12 32岁

身高/体重 183cm 78kg

代表国家出战场数/得分 71场 1分

国家队首秀 2012.05.23 对战阿塞拜疆队

世界杯出战经历 2014年 0场、2018年 4场

俱乐部生涯 柏太阳神→汉诺威96（德国）→马赛（法国）→浦和红钻

3 谷口彰悟 TANIGUCHI Shogo

生日/年龄 1991.07.15 31岁

身高/体重 183cm 75kg

代表国家出战场数/得分 13场 0分

国家队首秀 2015.06.11 对战伊拉克队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 川崎前锋

2 山根视来 YAMANE Miki

生日/年龄 1993.12.22 28歳

身高/体重 178cm 72kg

代表国家出战场数/得分 14场 2分

国家队首秀 2021.03.25 对战韩国队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 湘南比马→川崎前锋

4 板仓滉 ITAKURA Kou

生日/年龄 1997.01.27 25岁

身高/体重 186cm 75kg

代表国家出战场数/得分 12场 1分

国家队首秀 2019.06.20 对战乌拉圭队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 川崎前锋→仙台维加泰→曼彻斯特城（英格兰）→格罗宁根（荷兰）→沙尔克04（德国）→门兴格拉德巴赫（德国）

16 富安健洋 TOMIYASU Takehiro

生日/年龄 1998.11.05 23岁

身高/体重 187cm 84kg

代表国家出战场数/得分 29场 1分

国家队首秀 2018.10.12 对战巴拿马队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 福冈黄蜂→圣图尔登（比利时）→博洛尼亚（意大利）→阿森纳（英格兰）

26 伊藤洋辉 ITO Hiroki

生日/年龄 1999.05.12 23岁

身高/体重 186cm 78kg

代表国家出战场数/得分 5场 0分

国家队首秀 2022.06.02 对战巴拉圭队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 磐田喜悦→名古屋鲸鱼→磐田喜悦→斯图加特（德国）

■中场/前锋（MF/FW）

7 柴崎岳 SHIBASAKI Gaku

生日/年龄 1992.05.28 30岁

身高/体重 175cm 64kg

代表国家出战场数/得分 59场 3分

国家队首秀 2014.09.09 对战委内瑞拉队

世界杯出战经历 2018年 4场

俱乐部生涯 鹿岛鹿角→特内里费（西班牙）→赫塔菲（西班牙）→拉科鲁尼亚（西班牙）→莱加内斯（西班牙）

6 远藤航 ENDO Wataru

生日/年龄 1993.02.09 29岁

身高/体重 178cm 76kg

代表国家出战场数/得分 43场 2分

国家队首秀 2015.08.02 对战朝鲜队

世界杯出战经历 2018年 0场

俱乐部生涯 湘南比马→浦和红钻→圣图尔登（比利时）→斯图加特（德国）

14 伊东纯也 ITO Junya

生日/年龄 1993.03.09 29岁

身高/体重 176cm 66kg

代表国家出战场数/得分 38场 9分

国家队首秀 2017.12.09 对战朝鲜队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 甲府风林→柏太阳神→亨克（比利时）→兰斯（法国）

18 浅野拓磨 ASANO Takuma

生日/年龄 1994.11.10 27岁

身高/体重 173cm 71kg

代表国家出战场数/得分 36场 7分

国家队首秀 2015.08.02 对战朝鲜队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 广岛三箭→阿森纳（英格兰）→斯图加特（德国）→汉诺威96（德国）→贝尔格莱德游击队（塞尔维亚）→波鸿（德国）

10 南野拓实 MINAMINO Takumi

生日/年龄 1995.01.16 27岁

身高/体重 174cm 68kg

代表国家出战场数/得分 43场 17分

国家队首秀 2015.10.13 对战伊朗队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 大阪樱花→萨尔茨堡红牛（澳大利亚）→利物浦（英格兰）→南安普顿（英格兰）→利物浦（英格兰）→摩纳哥（法国）

13 守田英正 MORITA Hidemasa

生日/年龄 1995.05.10 27岁

身高/体重 177cm 74kg

代表国家出战场数/得分 17场 2分

国家队首秀 2018.09.11 对战哥斯达黎加队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 川崎前锋→圣克拉拉（葡萄牙）→葡萄牙体育（葡萄牙）

15 镰田大地 KAMADA Daichi

生日/年龄 1996.08.05 26岁

身高/体重 180cm 72kg

代表国家出战场数/得分 21场 6分

国家队首秀 2019.03.22 对战哥伦比亚队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 鸟栖砂岩→法兰克福（德国）→圣图尔登（比利时）→法兰克福（德国）

24 相马勇纪 SOMA Yuki

生日/年龄 1997.02.25 25岁

身高/体重 166cm 68kg

代表国家出战场数/得分 7场 3分

国家队首秀 2019.12.10 对战中国队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 名古屋鲸鱼→鹿岛鹿角→名古屋鲸鱼

9 三笘薫 MITOMA Kaoru

生日/年龄 1997.05.20 25岁

身高/体重 178cm 73kg

代表国家出战场数/得分 9场 5分

国家队首秀 2021.11.16 对战阿曼队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 川崎前锋→圣吉罗斯联合（比利时）→布莱顿（英格兰）

25 前田大然 MAEDA Daizen

生日/年龄 1997.10.20 25岁

身高/体重 173cm 67kg

代表国家出战场数/得分 8场 1分

国家队首秀 2019.06.17 对战智利队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 松本山雅→水户蜀葵→松本山雅→马德拉航海（葡萄牙）→横滨水手→凯尔特人（苏格兰）

8 堂安律 DOAN Ritsu

生日/年龄 1998.06.16 24岁

身高/体重 172cm 70kg

代表国家出战场数/得分 28场 3分

国家队首秀 2018.09.11 对战哥斯达黎加队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 大阪钢巴→格罗宁根（荷兰）→埃因霍温（荷兰）→比勒费尔德（德国）→埃因霍温（荷兰）→弗赖堡（德国）

21 上田绮世 UEDA Ayase

生日/年龄 1998.08.28 24岁

身高/体重 182cm 76kg

代表国家出战场数/得分 10场 0分

国家队首秀 2019.06.17 对战智利队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 鹿岛鹿角→色格拉布鲁日（比利时）

17 田中碧 TANAKA Ao

生日/年龄 1998.09.10 24岁

身高/体重 180cm 75kg

代表国家出战场数/得分 14场 2分

国家队首秀 2019.12.14 对战中国香港队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 川崎前锋→杜塞尔多夫（德国）

20 町野修斗 MACHINO Shuto

生日/年龄 1999.09.30 23岁

身高/体重 185cm 77kg

代表国家出战场数/得分 4场 3分

国家队首秀 2022.07.19 对战中国香港队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 横滨水手→北九州向日葵→横滨水手→北九州向日葵→湘南比马

11 久保建英 KUBO Takefusa

生日/年龄 2001.06.04 21岁

身高/体重 173cm 67kg

代表国家出战场数/得分 19场 1分

国家队首秀 2019.06.09 对战萨瓦尔多队

世界杯出战经历 0

俱乐部生涯 横滨水手→东京→皇家马德里（西班牙）→皇家马略卡（西班牙）→比利亚雷亚尔（西班牙）→赫塔菲（西班牙）→皇家马德里（西班牙）→皇家马略卡（西班牙）→皇家社会（西班牙）

标题图片：日本队在足球世界杯八分之一决赛中被淘汰出局，浅野拓磨（波鸿）和谷口翔吾（川崎前锋）愕然失色

文内教练和球员图片：日本足球协会©JFA

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