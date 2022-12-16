调查显示，50.7%的受访者“打算参加”职场忘年会

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虽然距离新冠疫情平息那一天还遥遥无期，但10月以来，日本放宽了边境检疫措施，启动了全国旅行支援项目，下决心“与新冠共存”的社会经济运营氛围不断升温。那么，被迫忍耐了两年没有举办的忘年会是否也会解禁呢？

2022年即将过去，尽管新冠病毒感染人数尚未出现根本性的减少，但这个12月似乎有望成为三年来首个不受活动限制的忘年会季节。

餐饮信息网站GURUNAVI针对全国20到69岁民众实施的网络问卷调查（1224份回答）显示，62.7%的受访者表示“喜欢”忘年会，大大超过“讨厌”的比例。

关于今年是否会参加在餐饮店举办的忘年会，50.7%的受访者表示打算参加“职场忘年会”，67.9%表示打算参加“私人忘年会”。因紧急状态宣言和防止蔓延等重点措施而受到诸多限制的2020年和2021年，职场忘年会的参加率大约为10%，私人忘年会大约为20%，所以对于在疫情下艰难经营的餐饮店来说，今年的12月或将迎来久违的忘年会忙碌期。

关于忘年会的平均预算，“职场忘年会”为4139.1日元，而“私人忘年会”则高出了650多日元，为4795.9日元，

标题图片：PIXTA

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