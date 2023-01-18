日本的不孕症治疗：从决定要孩子到怀孕平均需要6.4年

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一份针对接受过不孕不育治疗夫妇的调查显示，从决定要孩子到实际怀孕所花费的平均时间为6.4年。

辉凌制药公司（Ferring Pharmaceuticals）2022年2月至4月期间，针对本人或伴侣被诊断为不孕不育症的217名受访者，通过线上方式实施调查，询问了他们的就诊经过和治疗情况等。除日本外，在韩国、印度、新加坡、越南和印度尼西亚也实施了相同调查。

结果显示，217名日本受访者中，197人接受了不孕不育治疗。其中115人治疗后已怀孕，51人仍在治疗，31人停止了治疗。197人中有113人接受了（或现在仍在接受）包括体外受精（IVF）在内的治疗。

从夫妇决定要孩子，到接受不孕不育治疗并怀上孩子的时间平均为6.4年；从无法自然怀孕，到前往医院就诊的平均时间为3.2年；从就诊到开始不孕不育治疗的平均时间为1.3年；接受相关治疗后到实际怀孕的平均时间为1.9年。

下图整理归纳了日本、韩国和印度三国的调查结果以及调查对象的年龄分布情况。

或许是因为年龄相对较大，日本调查对象从尝试怀孕到前往医院就诊的时间跨度、从就诊到开始治疗的时间跨度较短，而从开始治疗到怀孕的时间跨度较长。

针对这一调查结果，女子营养大学临床医学研究室教授石原理表示说：“初婚初育人口，以及接受人工授精等不孕症治疗人士日趋大龄化，在这种情况下，日本的课题是如何促使不孕不育者尽早前往医院就诊”。

由于日本人日益倾向于晚婚晚育，所以接受不孕不育检查和治疗的夫妇数量也随之而逐年增加。此前，检查和治疗会造成较大的经济负担，但从2022年4月开始，针对不孕不育的基础性治疗已纳入了医疗保险的适用范围。

日本产科妇科学会的数据显示，在2020年的不孕不育治疗中，以体外受精方式诞生的婴儿共计达到60381名。

标题图片：PIXTA

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