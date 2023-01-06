239个地方政府引入伴侣制度，已向超过3400对伴侣发放证明

日本信息库

“伴侣制度”是从官方角度承认性少数群体（LGBTQ）伴侣关系的一项制度。东京都政府已从11月1日开始实施，加入这一行列的地方政府正在迅速增加。

东京都渋谷区和特定非营利活动法人“虹色多样性城市”实施的联合调查显示，截至2022年10月11日，共有239个地方政府引入伴侣制度，截至9月30日，共为3456对伴侣发放了“伴侣证明”。

2015年，东京都渋谷区和世田谷区在日本国内率先引入伴侣制度，承认在区内共同生活的同性伴侣“相当于结婚关系”，为他们发放了证明。获得证明后，比如申请区营住房等场合，就可以享受等同于家属的行政服务。

之后，引入该制度的地方政府逐渐增多，2020年和2021年分别达到38个和73个，2022年预计会超过100个。拥有1300万人口的东京都引入后，该制度在全国的人口覆盖率已超过60%。

厚生劳动省2019年实施的企业问卷调查显示，10.9%的受访企业会考虑性少数群体感受、采取了有意识的照顾措施。特别是员工人数在1000人以上的大企业，实施率超过40%，而员工人数在100到999人之间的企业实施率为10%，99人以下的企业为3.8%。

标题图片：宫崎县日向市政府大楼点亮彩虹色的灯光照明，宣告开始实施“伴侣宣誓制度”（2022年6月23日，时事社）

版权声明：本网站的所有文字内容及图表图片，nippon.com日本网版权所有。未经事先授权，禁止任何形式的转载或部分复制使用。