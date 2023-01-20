日本2021年发生35222起火灾，造成1417人死亡

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日本消防厅最近公布的2021年《火灾统计》（确定版）显示，全年共发生35222起火灾，死亡1417人，经济损失1042亿日元。

日本消防厅《火灾统计》显示，日本2021年发生35222起火灾，相当于平均每天发生96起，每15分钟发生1起。从火灾类型来看，建筑火灾19549起，林野火灾1227起，车辆火灾3512起，船舶火灾63起，飞机火灾0起，其他火灾10871起。

房屋火灾造成的死者（1058人）中，除纵火自杀外的死者为966人，其中65岁以上老年人为716人（74.1%）。

发生火灾最多的月份依次是2月、4月、1月、3月、12月，可以看出，从年末开始，发生起数骤然增多。另一方面，初春火灾发生起数不亚于冬季，除了空气干燥外，春季风大也是一个重要原因。

按起火原因进行分类来看，“烟头”为3042起（8.6%），“篝火”为2764起（7.8%），“灶火”为2678起（7.6%），“人为纵火”为2333起（6.6%），“电器”为1816起（5.2%）。房屋火灾的起火原因方面，“灶火”造成的火灾最多，其后依次是“烟头”“暖炉”“纵火”“插线板”“电器”。

近10年间，火灾总数和死亡人数均呈现出逐渐减少的趋势。而房屋火灾的死亡人数（纵火自杀者除外）始终在900到1000人的水平波动。

标题图片：PIXTA

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